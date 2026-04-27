ئاڤێستا محەمەد وە فەرمی پۆست قایمقام کەرکووک وەرگرێد

ئاڤێستا محمد، ئمڕوو دوشەممە، قەسەم یاسایی لەوەردەم دادگا خوارد، تا وە فەرمی پۆست قایمقامی کەرکووک بگرێدە دەس، دۊای چەن رووژیگ لە دەنگداین ئەنجومەن پارێزگاگە لەبان دامەزراننی لە ماوەی دانیشتنیگ تایبەت کە ئاڵشتکردن شمارەیگ لە پۆستە کارگێڕییە باڵایەیل لە پارێزگاگە وەخوەی دی.

سەرچەوەیگ ناوخۆیی، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئاڤێستا محمد دەس وە کارەیلی کرد وە فەرمی جویر قایمقام ئەرا کەرکووک، دۊای تەواوکردن رێکارە یاساییەیلە و قسەمخواردن لەوەردەم دادگای تایبەتمەن، و دیاری کرد کە دامەزراننی لە چوارچیوەی رێککەفتنێگ سیاسی لەناو ئەنجومەن پارێزگاگە هات کە دووارە بەشەوکردن پۆستەیل لەناوەین پێکهاتە سەرەکییەیل لەخوەی گرد.

وتیش: ئەنجومەن پارێزگای کەرکووک دەنگ لەبان هەڵوژاردن محمد دا لە ماوەی خود دانیشتن کە ئاڵشتکاری پۆست پارێزگار وەخوەی دی، لە گامیگ کە بویە هووکار ئاڵشتکردن پۆست قایمقام لە پێکهاتەی تورکمانییەو ئەرا پێکهاتەی کوردی، لەناو رێکخستنەیلیگ سیاسی نوو ئەرا ئیدارەی پارێزگاگە.

سەرچەوەگە وتیش: ئی ئاڵشتکارییە هەژمار کریەێد وە یەکەمین لە جۊر خوەی لە چەن ساڵیگەو لە پۆست قایمقام ناوەند کەرکووک، دۊای قۆناغیگ درێژ لە هاوسەنگییە کارگێڕییەیل کە دۊای رویداوەیل 16ی تشرین یەکەم/ ئۆکتۆبەر 2017 هات، کە ناسیریاس وە "پرۆسەیل چەسپانن یاسا"، کە کیشانەوەی پارتی دیموکرات كوردستان لە پارێزگاگە وەخوەی دی، وەگەرد دەرچگن قایمقام وەرین کامل ساڵحی، کە سەروە خود پارتە.

و دیاری کرد کە فەلاح یایچلی جویر وەڕێوەبەر ناحیەی یایچی مینێدەو، کە ئەو پۆستەسە کە لەو رویداوەیلەو گردیەسەی، لە وەختیگ بڕوانریەێدە دامەزرانن ئاڤێستا محمد جویر بەشیگ لە دووارە کیشان نەخشەی ئیدارەی ناوخۆیی لە کەرکووک وەپڵی لەیەکفامسنن سیاسی نوو.

جی باسە کە ئەنجومەن پارێزگای کەرکووک، رووژ پەنجشەممە 16ی نیسان/ ئەپریل ئیسە، دەنگ لەبان محمد سەمعان دا جویر پارێزگار نوو، وەگورەی رێککەفتن "ئاڵشتکردن پۆست" کە لە "هۆتێل رەشید" وەڕیەو چگ، و ئەوەیش لەناو بایکۆتکردنیگ لەلایەن ئەندامەیل پارتی دیموکرات كوردستان.