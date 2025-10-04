پاییز نزیکە لە پایان: خوەدان ئەرا شەوەیل سەرد ئامادە بکەن

شەفەق نيوز- هەولێر

دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم، ئیوارەی ئمڕوو شەممە، راگەیان کۆتایهاتن وە تاوسان گەرم نزیکەوبوی و وەرز شەوار سەرد و داوەزیان پلەی گەرمی لە کۆتایی ئێ هەفتە و سەرەتای هەفتەی ئایندە دەسوەپی کەێد.

بەش کەشناسی لە دەسەگە لە بەیانامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "گەرمی تاوسان ماڵئاوایی لەلیمان کەێد، و شەوەیل سەرد تێد و چەوەڕێ وەرز نویگ بوون".

وتیش" وەرد کۆتایهاتن وەی هەفتە و دەسکردن وە هەفتەی ئایندەی، هەس وە داوەزیان ئاشکرایگ پلەی گەرمی کەیمن، وە تایوەت لە شەو و ساعەتەیل شەوەکی شەفەق، ئەو مەوقەیلە هەس وە سەردی زیاتریگ کرێد، لە رووژ نزیکەوبوود لە مامناوەن".

وەپای بەیاننامەی دەسەگە، "وەگەرد ئاڵشتبوین کەمکەمە، خوەمان ئەرا وازهاوردن لە ئامێرەیل سەردەوکەر ئامادەبکەین، کەمکەم خوەمان ئامادەی پیشوازیکردن لە کەشیگ سەردتر کەیمن کە وەرجە زمسان تێد لە کۆتایی ئێ مانگە و سەرەتای نۆڤەمبەر".

لەباوەت ئامادەکاری راسکانی ئەرا ئامێرەیل گەرمەوکەر وەپای بەیاننامەگە، وەرد چگنە ناو مانگنۆڤەمبەرە "سەردی زمسان وە دەرەیمان کوتێد".