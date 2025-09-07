ئاگر 800 دۆنم لە دارسان و لەوەرگە سزنێد لە سلێمانی

شەفەق نیوز ــ سلێمانی

پۆلیس دارسان و ژینگەی سلێمانی، ئمڕوو یەکشەممە، هێزگردن ئاگر فراوانیگ راگەیان لە ناوچەیگ سنووری لە قەزای چەمچەمال، لەئەنجام نزیکەی 800 دۆنم لە رویبەر سەوزایی سزیا.

پۆلی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "ئاگر لەناوچەیل ئاوایەیل (گَورەی) و(وڵاغلو) سەر وە ناحیەی گاپيلۆن هیزگردیە، بویەسە مدوو سزیان رویبەر فراوانیگ لە دار سروشتی و لەوەرگە، زەرد گەپیگ وە ژینگەی ناوچەگە رەسانییە".

وەپای بەیاننامەگە، تیمیگ لە پۆلیس دارسان وە هاوکاری وەرد هێزە ئەمنیەیل گاپیلۆن و مەردم ئاوایەیل سنووری توەنستن کۆنترۆل ئاگرەگە بکەن سەرەرای سەختی ناوچەگە و رخداری مین.