‏ئاگر 200 دۆنم لە بەرزاییەیل گوێژە لە سلێمانی لەناو دەێد.. پەیوەندی وە گورزەیل ئیران وەبان دیرێد

شەفەق نیوز- سلێمانی

‏تیمەیل وەرگیری شارستانی و پۆلیس دارستان لە پارێزگای سلێمانی، ئمڕوو، کۆنتڕۆڵ ئاگریگ فراوان کردن کە لە بەرزاییەیل گوێژە لە باکوور شارەگە هیزگرد، و نزیکەی 200 دۆنم لە دارستان و درەختەیل لەناو برد، لە هەمان وەخت هووکارەیلی هێمان لەژێر لێکۆڵینەوەسە، لەناو قەسەیل ئیرانی کە باس لە پەیوەنیی وە پەلاماریگ ئامانجگردن شوێنەیل گرووپەیل دژبەر کەێد.‏

‏قسەکەر فەرمی وەناو وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی لە سلێمانی، ئارام عەلی، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، تیمەیل وەرگیری شارستانی دەسکردنە وە کارەیل کپکردن دوای رەسین خەوەرەگە لە ساعەت 11:45ی شه‌وی گوزەشتە، و زیاتر لە دوو ساعەت وەردەوام بوو تا کۆنتڕۆڵ ئاگرەگە کریا.

‏ئاشکراکرد، ئاگرەگە زەرەد گیانی لەلی نەکەفتیە، و زەردەیل تەنیا له سزیان ژمارەی فرە لە درەخت و رووەکەیل بویە.

‏لە لایگ ترەک، وەڕێوەبەرایەتی پۆلیس دارستان سلێمانی، لەبان زووان وەڕێوەبەرەگەی عەمید هۆشیار ئەحمەد راگەیان ، کۆنتڕۆڵکردن تەواو ئاگرەگە لە وەختەیل شەوەکی شەفەق ئمڕوو بوی وە تەقەلایەیل هاوبەش کە مەفرەزەیل پۆلیس دارستان و وەرگیری شارستانی و خوەبەخشەیل لە مەردم بەشداری کردن.

‏وەڕێوەبەرایەتییەگە، لە بەیاننامەیگ کە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز رەسییە، ئاشکرایکرد ئاگرەگە هووکارگەیل هێمان نەزانریاگە، دووپاتکرد بڕ زەرەردەیلی وە فەرمی یەکلا نەکریاگە تا تەواوبوین کارەیل وشکنین مەیدانی.

‏عەمید هۆشیار ئەحمەد ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، وەڕێوەبەرایەتییەگە هێمان چەوەڕێ راپۆرتەیل تەکنیکی و فەرمانگەیل لقەگانە ئەرا دیارکردن هووکارەیل ئاگرەگە و بڕ زەرەدەیلی، و ئامادەکاری ئاشکراکردن ئەنجامەیل وە فەرمی.

‏وەپای زانیارییەیل سەرەتایی کە پەیامنێر شەفەق نیوز لە سەرچاوەیل مەیدانی دەستیکەفتگە، ئاگرەگە نزیکەی 200 دۆنم لەناو بردیە، کە فرەیان درەخت سنەوبەر و درەختەیل کوەنن گرێدەخوەی، لە یەکیگ لە دیارترین ناوچەیل سروشتی و گەشتیاری کە دانشتگەیل سلێمانی و سەردانکەردن روی لەلی کەن، وەتایبەت لە وەرز تاوسان.

‏ئاژانس "تەسنیم" ئیرانی، نزیک لە سوپای پاسداران، راگەیان ئاگرەگە له ئەنجام پەلاماریگ بوی کە هێزەیل سوپای پاسداران ئەنجامی دان وە ئامانجگردن شوینەیل گرووپەیل "جیاییخواز و دژبەر وە کۆماری ئیسلامییە" لە کویەی گوێژە لە باکوور سلێمانی.

‏دەسەڵاتدارەیل عراق یا لایەنەیل ئاسایش لە هەرێم کوردستان راستی قێ قسە نەچەسپاننە، وە تا ئیسەش هویچ پەلامار یا کار مەیدانییگ کە بووده مدوو هێزگردن ئاگرەگە رانەگێنریاس، وە دووپاتکزدن لێکۆڵینەوەیل هێمان وەردەوامن ئەرا دیاریکردن هووکارەیل راسی هێزگردن ئاگرەگە.

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