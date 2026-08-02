ئاگریگ گەورە ئەمماریگ بازرگانی لە دهۆک سزنێد و زەرەدەیل وە دوو ملیۆن دۆلار مەزەنە کریەێد (وینە)
شەفەق نیوز - دهۆک
ئاگریگ گەورە لەناو ئەمماریگ بازرگانی لە شار دهۆک لە هەرێم کوردستان، رووژ یەکشەممە، هیز گرد، و زەرەدەیل ماددی گەورەیگ رەسان کە وە نزیکەی دوو ملیۆن دۆلار مەزەنە کریا، وەپای خاوەن ئەممارەگە فەرهاد محمد.
محمد ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە مدووەیل ئاگرەگە هێمان نادیارن، و دیاری کرد کە ئاگرەگە وە شیوەیگ لەناکاو هەڵسا و هەردوگ قات خوار و بان وە تەواوی سزان.
دیاری کرد کە قات خوارین تایبەت بۊ ئەرا ئەممارکردن شەربەتەیل و نووشینەیل وزە، لە وەختیگ قات بانین پاکەوکەرەیل و حەفازەیل و شامپۆ و سابوون و چشتەیل پاکەوکردن ترەک لەخوەی گردۊد.
دیاری کرد کە تیمەیل وەرگری شارستانی دەسوەردان کردن ئەرا کپەوکردن ئاگرەگە وەلی ئاگرەگە فرە بۊ و وەخت فرەیگ برد تا کۆنترۆڵ کریا، وتیش کە گشت کراکارەیل لە ئاگرەگە رزگاریان بۊ و هیچ زەخمدارییگ لەناویان توومار نەکریاس.