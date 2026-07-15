ئاگریگ گەورە کارگەیگ (قیر) لە هەولێر سزەنێد

شەفەق نیوز - هەولێر

ئمڕوو چوارشەممە، ئاگریگ گەورە لەناو یەکیگ لە کارگەیل (قیر) لە قەزای قوشتەپە سەر وە پارێزگای هەولێر کەفتەو.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز خەوەرداد، کە ئاگرەگە لەناو کارگەگە هیز گرد، ئەوەیش بۊەسە هوکار بەرزەوبۊن دۊکەڵ سییەی خەسیگ کە ناوچەیگ فراوان لە ئاسمان ناوچەگە پووشاد.

دیاری کرد، تیمەیل وەرگری شارستانی کەفتنە ئامادەباشی و رۊ کردنە شۊن رۊداوەگە، و دەس کردنە ئۆپەراسیۆنەیل کپەوکردن ئاگرەگە و کارکردن ئەرا ریگری لە تەشەنەکردنی ئەرا شۊنەیل و دامەزراوەیل شانی.