ئاگر هەزار دۆنم لە پویش و بووسانەیل سلێمانی سزنێد.. وینە

ئاگر هەزار دۆنم لە پویش و بووسانەیل سلێمانی سزنێد.. وینە
2025-08-31T12:26:43+00:00

شەفەق نیوز ـ سلێمانی

پۆلیس دارسان و ژینگەی سلێمانی، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان، ئاگر فراوانیگ لە قەزای شارباژێر هیزگردیە وە مدوو تەزوی کارەبا، بویە مدوو سزیان نزیکەی هەزار دۆنم لە پویش و بووسان.

پۆلیس لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "ئاگر لەناوچەیگ سەر وە ناحیەی زەڵان هیزگردیە، وە دیارکریاگی لە ئاوای  (چورك، چالەخەزێنە وقازياوا)، رویبەر فراوانیگ نزیکەی هەزار دۆنم لە زەوی پویس و بوسان سزیان".

 وتیش "مەفرەزەی پۆلیس دارسان رەسیەس شوین ئاگرەگە، وە دەسمیەتی تیمیگ کەوکردن و مەردم ناوچەگە توەنستنە ئاگرەگە کۆنترۆل بکەن،  نواگیری لە فراوانبوینی بکەن،" دووپاتکرد "هووکار ئاگرەگە تەزوو کارەبایی بویە".

ئاگر هەزار دۆنم لە پویش و بووسانەیل سلێمانی سزنێد.. وینە
ئاگر هەزار دۆنم لە پویش و بووسانەیل سلێمانی سزنێد.. وینە
ئاگر هەزار دۆنم لە پویش و بووسانەیل سلێمانی سزنێد.. وینە
Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon