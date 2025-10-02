ئاگر هەزار دار و 20 دۆنم لەرەوڕگە لە سلێمانی سزنێد

شەفەق نیوز ـ سلێمانی

پۆلیس دارسان و ژینگەی ناحیەی عەربەت لە پارێزگای سلێمانی، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان ئاگر گەپیگ لەناوچەی دۆڵی دوکانیان هیزگرد بویە مدوو زەرد رەسانن فراوانیگ وە رویبەر سرووشتی.

پۆلیس لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان " لە ئەنجام ئاگرەگە نزیکەی 20 دۆنم لەوەرگە و گژوگیای سروشتی سزیاس وەرد ویرانبوین نزیکەی هەزار دار".

وتیش "تیم پۆلیس دارسان و ژینگەی عەربەت دەسوەجی رەسینەس شوین رویداوەگە، وە دەسمیەتی وەرد تیم وەرگیری شارستانی سیتەک توەنستن کۆنترۆل و کپ ئاگرەگە بکەن".

دیاریکرد "لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی دەریخەێد هووکار ئاگرەگە وە مدوو کەمتەرخەمی بویە وازکردن ئاگر وەشیوەی هەڕەمەکی" دووپاتکرد "لێکۆڵینەوەیل تا ئیسە وەردەوامن بڕیارە ئەو کەسە کە هووکار ئاگرەگە بویە دەسگیربکرێد و رێکار یاسایی وەرانوەری بگیرێد".