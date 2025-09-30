ئاگر کۆمەڵگەیگ بازرگانی لە کەرکوک سزنێد (ڤیدیۆ)

شەفەق نیوز ـ کەرکوک

سەرچەوەیگ لە وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی پارێزگای کەرکوک، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردائاگر گەپیگ لە یەکیگ لە کۆمەڵگەیل بازرگانی نزیک کویچەی عەرەفە لە باکوور شارەگە هیزگردیە.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "تیم وەرگیری شارستانی دەسوەجی رەسینەسە شوین رویداوەگە لەدویای خەوەردارکردنیان لە هیزگردن ئاگر لەناو کۆمەڵگەیگ بازرگانی، کارکەن ئەرا ئاخڵەداین ئاگرەگە و سنووردانان ئەرا بڵاوبوینی وە بینایەیل دەوروگەردی".

وتیش، "رویداوەگە زەرەد مادی گەپیگ رەسانیە، تا ئیسە زەرد گیانی توومارنکریاس" وتیش "تیمەیل ئاگرکپەوکردن تا ئیسە لە ئۆپراسیۆن کپەوکردن و سەردەوکردن وەردەوامن".

دیاریکرد "لێکۆڵینەوەیل وەردەوامن ئەرا زانستن هووکار هیزگردن ئاگرەگە" وتیش "سروشت مادەیل ئەمارکریاگ ناو کۆمەڵگەگە دەسمیەتیدەربوی لە خێرایی بڵاوبوین ئاگرەگە".