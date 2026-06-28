‏ئاگر لەناو هۆتێل "هەولێر بلازا" لەناوڕاس شار هەولێر هیزگرد

شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز، ئیوارەی ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە هیزگردن ئاگر لەناو هۆتێل "هەولێر بلازا".

‏پەیامنێرمان دیاریکرد، هۆتێلەگە کەفێدە بان ری کەرکوک نزیک جادە شەستی.

‏ئاشکرایکرد، هۆتێلەگە وە هۆتێلیگ گەشتیاری دانرێد بەشەیل خوەشگوزەرانی و میوانداری و ئاشپەزخانە گرێدەخوەی.

‏دووپاتکرد، تیمەیل وەرگیری شارستانی زوی رەسینەس شوین رویداوەگە و توەنستن بەجەری بیەن وەرجە ئەوەگ زەرد گیانی بڕەسنێد، دەیودەم بڕ زەرەد مادیەگەی نەزانریاگە.

‏وتیش، یە دویەم رویداو هیزگردن ئاگرە هۆتێلەگە وەخوەی بدوینێد کە یەکەمیان لە ساڵ 2022 بوی.

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