ئاگر لەناو هۆتێل "هەولێر بلازا" لەناوڕاس شار هەولێر هیزگرد
شەفەق نیوز ـ هەولێر
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز، ئیوارەی ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە هیزگردن ئاگر لەناو هۆتێل "هەولێر بلازا".
پەیامنێرمان دیاریکرد، هۆتێلەگە کەفێدە بان ری کەرکوک نزیک جادە شەستی.
ئاشکرایکرد، هۆتێلەگە وە هۆتێلیگ گەشتیاری دانرێد بەشەیل خوەشگوزەرانی و میوانداری و ئاشپەزخانە گرێدەخوەی.
دووپاتکرد، تیمەیل وەرگیری شارستانی زوی رەسینەس شوین رویداوەگە و توەنستن بەجەری بیەن وەرجە ئەوەگ زەرد گیانی بڕەسنێد، دەیودەم بڕ زەرەد مادیەگەی نەزانریاگە.
وتیش، یە دویەم رویداو هیزگردن ئاگرە هۆتێلەگە وەخوەی بدوینێد کە یەکەمیان لە ساڵ 2022 بوی.