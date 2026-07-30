‏ئاگر لە کەمپ "هرشم" ئاوارەیل سوری هیزگرد لە نزیک هەولێر

‏ئاگر لە کەمپ "هرشم" ئاوارەیل سوری هیزگرد لە نزیک هەولێر
2026-07-30T14:00:55+00:00

‏شەفەق نیوز - هەولێر

‏ئمڕوو پەنججشەممە، ئاگر لە ناو کەمپ "هرشم" ئەرا ئاوارەیل سوری لە نزیک ناحیەی بەحرکە لە پارێزگای هەولێر هیزگرد، کە بویە هووکار سزیان دەیان "کەرەڤان".

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: تیمەیل وەرگیری شارستانی توەنستن ئاخلەی ئاگرەگە بگرن و کوڕیەوبکەن کە وەلای کەم  لە 30 کەرەڤان هیزگردوید وەبی توومارکردن هویچ زەخمداریگ گیانی، بیجگه لە زەردەیل مادی کە ڕەسێدە مولکەیل ئاوارەیلە.

‏ ڕووداوەگە هاوکات هیزگرد  وەگەرد رویدان ئاگر ترەگ لەبان ری (هەولێر - کەرکووک)، کە ئاگر لە ناو بەشیک لە کۆمپانیا کارگێڕییەیل هیزگرد، کە ئاسایش ناچار کرد ئەو ریە وەشیوەی وەختانە بوەسێد.

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