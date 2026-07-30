ئاگر لە کەمپ "هرشم" ئاوارەیل سوری هیزگرد لە نزیک هەولێر
شەفەق نیوز - هەولێر
ئمڕوو پەنججشەممە، ئاگر لە ناو کەمپ "هرشم" ئەرا ئاوارەیل سوری لە نزیک ناحیەی بەحرکە لە پارێزگای هەولێر هیزگرد، کە بویە هووکار سزیان دەیان "کەرەڤان".
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: تیمەیل وەرگیری شارستانی توەنستن ئاخلەی ئاگرەگە بگرن و کوڕیەوبکەن کە وەلای کەم لە 30 کەرەڤان هیزگردوید وەبی توومارکردن هویچ زەخمداریگ گیانی، بیجگه لە زەردەیل مادی کە ڕەسێدە مولکەیل ئاوارەیلە.
ڕووداوەگە هاوکات هیزگرد وەگەرد رویدان ئاگر ترەگ لەبان ری (هەولێر - کەرکووک)، کە ئاگر لە ناو بەشیک لە کۆمپانیا کارگێڕییەیل هیزگرد، کە ئاسایش ناچار کرد ئەو ریە وەشیوەی وەختانە بوەسێد.