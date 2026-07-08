ئاگریگ لەبان ری کەرکووک-هەولێر و لەیەکەودانیگ چوار مەدەنی وەرەو مووسڵ زەخمدار کەێد

شەفەق نیوز - کەرکووک

ئمڕوو چوارشەممە، پارێزگای کەرکووک دوو رویداو جیاجیا وەخوەی دی، کە لە هیزگردن ئاگریگ لەناو تایەیل وەکارهاتگ لەبان ری وەرەو هەولێر، و زەخمداربۊن چوار مەدەنی لەئەنجام لەیەکەودان دوو ماشین لەبان ری مووسڵ بوین.

سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە ئاگریگ لەناو بڕیگ لە تایەیل وەکارهاتگ لە ناوچەی کوورجاڵ لەبان ری کەرکووک - هەولێر هیز گرد، وەبی زانستن هوکارەیلی تا ئیسە، و دیاری کرد کە تیمەیل وەرگری شارستانی تۊنستن کۆنترۆڵ لەبان ئاگرەگە بکەن.

باس ئەوە کرد کە رویداو ئاگرەگە نەۊە هوکار زەرەدەیل گیانی، لە وەختیگ زەرەدەیل تەنیا لە سزیان تایەیل بۊن.

سەرچەوەگە زیای کرد، کە رویداویگ هاتوچو ناوەین دوو ماشین نوو لە ناحیەی مولتەقا لەبان ئەو ریە کە کەرکووک و مووسڵ وە یەک بەسێدەو رویدا، کە بۊە هوکار زەخمداربۊن چوار مەدەنی وە زەخمەیل جیاجیا.

دیاری کرد کە تیمەیل فریاکەفتن زەخمدارەیل ئەرا یەکیگ لە خەسەخانەیل کەرکووک بردنە ئەرا وەرگردن چارەسەر، لە وەختیگ لایەنە پسپۆڕەیل لێکۆڵینەوە واز کردنە ئەرا زانستن هوکارەیل رویداوەگە.