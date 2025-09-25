ئاگر لە بارەگای ئەنجوومەن نیشتمانی کورد لە باکوور خوەرهەڵات سوریا هیزگرێد (وینەیل)

شەفەق نیوز ـ دمەشق

ئمڕوو پەنجشەممە، لەبنکەی ئەنجوومەن نیشتیمانی کورد لەشار عامودا باکوور خوەرهەڵات سوریا ئاگر هیزگرد، بویە مدوو سزانن بارەگاگە تا رادەیگ وە تەواوی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز لە زاوانی شایەتحالەیل خەوەردا، ئەو کارمەنە کە وەرپرسە لە بارەگاگە ئەلاجوی تێد هنای دەرەگەی وازکەێد و ئاگر دوینێد، دەسوەجی تیمەیل کپەوکردن خەوەردار کەێد کە توەنستن کۆنترۆل اگرەگە بکەن نواگیری درویژەکیشانی ئەرا بینایەیل دەوروگەردی بکەن.

پەیامنێرمان وتیش، ئاگرەگە زەرەد مادی گەپیگ وەناو دوو وتاق رەسانییە تا ئیسە هووکارەگەی نادیارە، وەپای سەرچەوەیگ لە ئەنجومەن عامودا.

دیاریکرد، بارەگای ئەنجومەن نیشتیمانی کورد لە باکوور خوەرهەڵات سوریا لە گوزەشتە رویوەروی دەیان ئاگر بویە، ئەو ئەنجومەنە فرەجار لاوان شۆڕشگێڕ و پارت یەکێتی دیموکراتی (پەیەدە)ی وە ئەوە توومەتبار کەن کە هانە پشت رویداوەیل.