‏ئاگر گەپیگ زیاتر لە 20 دوکان ناو کەمپ ئاوارەیل ە هەرێم کوردستان سزنێد

‏شەفەق نیوز ـ زاخۆ

‏سەرچەوەیگ حکومی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە هیزگردن ئاگر لەناو بازاڕ "باجد کندالا" ئاوارەیل باشوور خوەرئاوای ئیدارەی ناوچەی زاخۆی سەروەخوەی لە هەرێم کوردستان.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ ئاگر زیاتر لە 20 دوکان بازرگانی، وە تەواوی سزیاس بویەسە مدوو زەرەد رەسانن گەپیگ.

‏وتیش، لایەنەیل پەیوەنیدار لێکۆڵینەوە وازکردیە ئەرا زانستن هووکار ئاگرەگە، و تا ئیرنگە وە شیوەی فەرمی هووکاری دیار نییە.

