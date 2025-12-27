ئاگر گەپیگ زیاتر لە 20 دوکان ناو کەمپ ئاوارەیل ە هەرێم کوردستان سزنێد
2025-12-27T08:23:25+00:00
شەفەق نیوز ـ زاخۆ
سەرچەوەیگ حکومی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە هیزگردن ئاگر لەناو بازاڕ "باجد کندالا" ئاوارەیل باشوور خوەرئاوای ئیدارەی ناوچەی زاخۆی سەروەخوەی لە هەرێم کوردستان.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ ئاگر زیاتر لە 20 دوکان بازرگانی، وە تەواوی سزیاس بویەسە مدوو زەرەد رەسانن گەپیگ.
وتیش، لایەنەیل پەیوەنیدار لێکۆڵینەوە وازکردیە ئەرا زانستن هووکار ئاگرەگە، و تا ئیرنگە وە شیوەی فەرمی هووکاری دیار نییە.