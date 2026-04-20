پەیاکردن تەرم ئەفسەريگ پيشمەرگە وە کوشیای لە دهۆک

شەفەق نیوز - دهۆک

سەرچەوەیگ ناوخوەیی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە پەیاکردن تەرم ئەفسەریگ وە پلەی مولازم لە هیزەیل پیشمەرگە وە کوشیای لەناو قەزای ئاکرێ لە پارێزگای دهۆک.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەفسەرەگە ناوی ئاری ئەکرەم هەرکییە، و ئمڕوو تەرمەگەی لەناو قەزاگە پەیا کریاس کە وە گولە کوشیاس.

هەمیش وت: کە گومانەیل نشان دەنە ئەگەر گومانیگ تاوانکاری، وەبی زانستن وردەکارییەیل زیاتر تا ئیسە، و ئەرا لایەنە پەیوەندیدارەیلە دەس کردن وە لێکوڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە.