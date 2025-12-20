‏پەیاکردن تەرم دوو گەنج خەڵک بەغدا لەناو باخیگ لە سلێمانی

‏شەفەق نیوز ـ سلێمانی

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە پەیاکدن تەرم دوو گەنج لەناو باخیگ لەناوچەی مێرگەپان سەر وە پارێزگای سلێمانی، وەپای زانیاریەیل سەرەتایی هووکار مردنیان چوودەو ئەرا تاسیان وە غاز گەرمەوکەر.

‏قسەکەر فەرمی وەڕێوەبەرایەتی پۆلیس پارێزگای سلێمانی رائد ئاری لەتیف وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "هێزە ئەمنیەیل شەوەکی ئمڕوو تەرم دوو گەنج لەناو باخیگ لە مێرگەپان پەیاکردنە لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی دەریخەن لە ئەنجام تاسیان وە غاز گەرمەوکەر گیان لەدەسدانە".

‏وتیش؛ " دوو گەنجەگە خەڵک بەغدا وە مدوو سەنین باخ ئەرا ناوچەی مێرگەپان چگنە، دویەشەو لەناو باخەگە مەننە، باوجی کورەونەکردن گەرمەوکەرەگەیان بویەسە مدوو دزەکردن غاز کە هووکار مردنیان".

‏دیاریکرد "تەرمەیل ئەرا پزیشک دادوەری کلکریان، لەدویای تەواوبوین رێکارەیل یاسایی دریەنە دەس کەسوکاریان".

