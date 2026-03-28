‏پەیاکردن تەرم خنکیابیگ لافاو دویای سێ رووژ مینەکردن لە کەرکووک

‏شەفەق نیوز - کەرکووک

‏لایەنەیل پەیوەندیدار لە کەرکووک، مڕوو شەممە، تەرم گەنجیگ وەناو (محەمەد عوسمان) پەیاکردن دویای مینەکردنیگ کە سێ رووژ کیشا، دویای ئەوەگ وە مدوو لافاویگ کە ناوچەیل باشوور خوەرھەڵات پارێزگاگە گردوێد بیسەروشوون بوی.

‏سەرچەوەیگ پزیشکی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەو گەنجە کە تەمەنی 23 ساڵ بوی، وە مدوو پلیان ماتۆڕسکیلەگەی لە ئەنجام لافاو لە ئاوای "تەرجیل" سەر وە ناحیەی لەیلان خنکیا، و دەمەو شەوەکی ئمڕوو تەرمەگەی لە ئاوای "سەلام" لە لایەن خزم و دووسەیل بنەماڵەگەێ پەیاکریا، لەدویری ئەو شوینەی کە لەلی خنکابوی.

‏سەرچەوەگە وتیش: تەرمەگە بریا ئەرا تەکیەی شێخ فوئاد مەشایخی لە گەڕەک شۆرجە ئەرا شوردن، و دویای ئەوە کلکریا ئەرا فەرمانگەی پزیشکی داد لە خەسەخانەی ئازادی فێرکاری، و دویای وشکنینە یاساییەیل رادەس وە بنەماڵەگەێ کریا.

‏دیاری کرد، ئەو گەنجە خێزاندارە و یەک مناڵ دێرد کە تەمەنی تەنیا سێ مانگە، و لە قەورسان "تەپەلو" سەر وە ناحیەی لەیلان سپاردەی خاک کرێد.

