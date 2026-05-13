پاپای ڤاتیکان نرخدار رۆڵ هەرێم کوردستان کەێد لە مقیەتیکردن مافەیل مەسیحییەیل

پاپای ڤاتیکان لیۆن چواردەهەم، ئمڕوو چوارشەممە، نرخدار رۆڵ هەرێم کوردستان کرد، لە مقیەتیکردن مافەیل مەسیحییەیل و گشت پێکهاتەیل ترەک، و وەهیزکردن فەرهەنگ وەیەکەوژیان ئاشتیانە لە هەرێم کوردستان.

حکومەت هەرێم لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: مەسرور بارزانی سەرۆک حکومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو، پیشوازی لە میرۆسلاڤ ڤاشۆڤسکی باڵیۆز پاپایی نوو لەلای عراق کرد، کە پیرووزبایی لەلی کریا وەبوونەی وەرگردن ئەرکەیل پۆستەگەی، و دووپات لە پبشکەشکردن پشتگیری تەواو لەلایەن حکومەت هەرێمەو ئەرا سەرخستن کارەگەی کرد.

بەیاننامەگە وتیش: باڵیۆز پاپایی سوپاس و پیزانین قەداسەت پاپا رەسان ئەرا رۆڵ هەرێم کوردستان لە مقیەتیکردن مافەیل پێکهاتەیل، و دەسنشانکردن ئەوە کە هەرێم کوردستان خاوەن پایەی تایبەتە لەلای پاپا کە وەردەوامە لە نزاکردن ئەڕای وە ئاشتی و وەرەونواچگن.

هەرلیوا، لە دیدارەگە باس چاکسازییە وەردەوامەیل لە حکومەت هەرێم کریا، بیجگە لە دۊایین پیشهاتەیل پەیوەندیدار وە دروسکردن حکومەت فیدڕاڵی نوو لە عراق.