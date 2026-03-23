ئاو بەنداوەیل هەرێم کوردستان هاتە سەر و هوشداری لە چەم سیروان

شەفەق نیوز - وەدویاچگن

وەزارەت کشتوکاڵ و سەرچەوەیل ئاو لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان ک بڕ ئاو لەناو شمارەیگ لە بەنداوەیل هەرێم لە ماوەی 24 سەعات گوزەشتە بەروەو بوی، و دووپات کرد ک ریکارەیل زانستی و ریخریاگ ئەرا وەڕێوەبردن ئەممار ئاو گیریاسە وەر.

وەڕێوەبەرایەتی گشتی بەنداوەیل و ئەممارەیل ئاو لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "بڕ ئاو ناو هەردوگ بەنداو دووکان و دەربەندیخان لە ماوەی 24 سەعات رەسیە نزیکەی 242 ملیۆن مەتر سێجا".

وەڕێوەبەرایەتییەگە وتیش: "ئاست ئاو لە بەنداو دووکان وە بڕ 83 سانتیمەتر بەرزەو بۊ، لە وەختیگ لە بەنداو دەربەندیخان نزیکەی 30 سانتیمەتر بەرزەو بۊ".

باس یەیش کرد ک "بەنداو دهۆک نزیکەی 2.5 ملیۆن مەتر سێجا ئاو وەرگردگە، ک بۊە مدوو بەرزەوبۊن ئاست ئاوەگەی وە بڕ یەک مەتر"، و وتیش: "بەنداو گۆمەسپان بڕ ئاو وەرگدگە ک رەسیە نزیکەی نیم ملیۆن مەتر سێجا".

ئاشکرا کرد ک "بەنداو بویچگ و ناوڕاسەیل وە تەواوی پڕ بۊنە و دەس کردنە وە چووڵکردن ئاو زیاێ".

وەپەی وەزارەت سەرچەوەیل ئاو لە هەرێم کوردستان، بڕیارە ئمڕوو بڕ مەرەقەزکردن ئاو لە بەنداو دەربەندیخان زیای بکرێد، ئاگاداری دادە مەردم ک بایەسە لە لیو چەم سیروان و ناوچەیل ژیر بەنداوەیل دویر بکەفن، ئەرا مقیەتیکردن گیان خوەیان

بەیاننامەگە دووپاتیش کرد ک "پلانەیل هەڵگردن و مەرەقەزکردن ئاو وە شیوەی زانستی و رێکخریای وەڕیەو چن تا کۆنتڕۆڵ بڕ ئاو رەسیە ناو بەنداوەیل بکرێد".