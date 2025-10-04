ئاهەنگ وە دڵنگ ئێزدی لە شنگال

شەفەق نيوز- شنگال

مەزارگەی شەرەفەدین لە باکوور قەزای شنگال، ئمڕوو شەممە، ئاهەنگیگ تایبەت وەخوەی دی، وەبوونەی دڵنگ ئێزدی، دەیان لە دویەت و کورەیل وە دڵنگ کەلتوری جیاوازیان بەشداری کردن، کە هەمەڕەنگی پڕتاڵ هەفت دەوڵەت نشان دەن ئێزدی هاناویان.

مازن خەليل - یەکیگە لە ئەندامەیل گرووپ "خلمتكار فەخرا خان" – ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئی ئاهەنگە ئەرا نمایشکردن دەنگ فولکلۆری و کەلتووری ئێزدەیل وەڕیەو چوود ئەرا ئەو ئێزدیەیلە کە لە چەن دەوڵەتیگ ژیەن جویر عراق و سوریا و ئەرمینیا و جۆرجیا و رووسیا و دەوڵەتەیلیگ ترەک، دیاری کرد کە ئامانج سەرەکی لەی ئاهەنگە مقیەتیکردن کەلتوور و ناسنامەی ئێزدیە، و مقیەتیکردن ئەو کەلەپوور و فولکلۆرە کە ریشەی ئەرا هەزاران ساڵ چوودەو.

خەلیل وتیش: گرووپەگە لە ماوەی پەنج ساڵ گوزەشتە چاشیاس لە ئەنجامدان ئی ئاهەنگە لە پەرستگای لالش لە قەزای شێخان، وەلێ ئمساڵ تەکبیر کرێت لە مەزارگەی شەرەفەدین لە شنگال وەڕیەو بچوود، دویای گلەوخواردن شمارەی گەورەیگ لە خیزانەیل لە کەمپەیل هەرێم کوردستان ئەرا ناوچەیل خوەیان.

جی باسە کە گرووپ "خلمتكار فەخرا خان"، زیاتر لە شەش گەنج لە کوڕ و دویەت هاناوی، وەرجە پەنج ساڵ دامەزریاس.