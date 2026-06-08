یەکیگیان کەفتە بان خەسەخانەیگ.. 3 فڕۆکەی بیفڕۆکەوان کەمپ ئازادی لە هەولێر کەنە ئامانج
شەفەق نیوز - هەولێر
سەرکردەیگ لە پارت دیموکرات کوردستان ئیرانی، ئمڕوو دوشەممە، خەوەردا کە کەمپ ئازادی لە قەزای کۆیە لە باکوور پارێزگای هەولێر کەفتە وەر پەلاماریگ وە 3 فڕۆکەی بیفڕۆکەوان.
سەرکردە کەریم پەرویزی، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە دوو فڕۆکە کەفتنەسە ناو کەمپ ئازادی، کە یەیش بویە هووکار رۊداین زەرەدەیل ماددی لە شوینەگە.
وتیش: پەلامارەگە نەویە هووکار هیچ زیانیگ یا تویشبۊنیگ گیانی لەناوەین دانیشتگەیل کەمپەگە یا ئەو کەسەیلە کە لەناوی بۊنە.
لەی باوەتە، سەرچاوەیگ ئەمنی، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز دووپات کرد، لە کەفتن فڕۆکەیگ بیفڕۆکەوان ترەک لەبان خەسەخانەگە لەناو کەمپ ئازادی.
تا ئیسە هیچ لایەنیگ فەرمی بەیاننامەیگ دەرنەکردگە لەباوەت وردەکارییەیل پەلامارەگە یا ئەو لایەنە کە وەرپرسە لەلی، لە وەختیگ سروشت ئەو زەرەدە ماددییەیلە نائاشکراس کە رەسیەسە کەمپەگە.