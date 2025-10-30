‏یانزەهەمین چاپ لە ڤیستیوال ئەنار لە هەڵەبجە دەسوەپی کرد (وینە)

‏شەفەق نیوز ـ هەلەبجە

‏ئمڕوو پەنجشەممە، لە پارێزگای هەڵەبجە دەسکریا وە چالاکیەیل یانەهەمین ڤیستیوال ئەنار وە ئامادەبوین جەماوەر فرەیگ و بەشداری فەرمی و ئیداری سیاسی دیارەیل، لەناوەین کەشوهەوایگ ئاهەنگگێران کە رەنگدانەوەس ئەرا شوین پارێزگاگە جویر یەکیگ لە گرنگترین ناوچەیل بەرهەمهاوردن ئەنار لە هەرێم کوردستان و عراق.

‏ئەندامیگ لە لیژنەی وەرپرس بان ڤیستیواڵەگە، عاسی فایەق وە ئاژانس شەفەق نیوز وت ""ڤیستیوالەگەی ئمساڵ بەشداریکردن زیاتر لە 250 کشاوەرز و بەرهەمهاوەر لە ناوچە جیاوازەیل کوردستان گرێدەخوەی، ئەر نمایشکردن جویرە جیاوازەیل ئەنار و ئاومیوەی سروشتی، وەرد بەرهەمەیل خوەراکی و پیشەسازی ماڵ کە وەشیوەی سەرەکی پشت وە ئەنار لەلی بەسرێد.

‏وتیش "چالاکی یستیوالەگە تەنیا لە بان بەرهەمەیل ئەنار سنووردار نەکریاس بەڵکم کارەیل دەسڕەنگینی و فلکلۆریش و کارەیل میراتی گرێدەخوەی کە زیاتر لە 300 پیشەگەر خەڵک هەڵەبجە و ناوچەیل دەوروگەردی بەشدارن" دیاریکرد "ئێ چالاکیە لەلی نیشانداین گرنگترین ناسنامەی رووشنهویری و میراتی پارێزگاگەس پاڵپشتی لە پرۆژەیل بویچگ کەێد کە پشت وە کەرەستەیل ناوخوەیی بەسن".

‏وەپای قسەیلی " لە ساعەتەیل یەکەم وازکردنەگە پیشوازی فرەیگ کریاس، مەزەنەکرێد لە رووژەیل ئایندە زیایەوبوود" ئاشکرایکرد "ڤیستیوالەگە چەن رووژیگ وەردەوام بوود و بەشدارە لە گورجەوکردن جموجویل گەشتیاری و ئابووری ناو پارێزگاگە، لەری پیشوازیکردن لە سەردانکەر و گەشتیار پارێزگایەیل ترەک هەرێم کوردستان و ناوچەیل عراق، تەنانەت دەێشت عراق".

