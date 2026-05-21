‏ئامار 5 مانگ.. دهۆک 295 رویداو جیاواز توومار کەێد کە زەرەدیان رەسێدە بان دوو ملیار

شەفەفق نیوز ـ دهۆک

‏فەرمانگەی وەرگیری شارستانی لەپارێزگای دهۆک، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان 295 رویداو جیاواز توومارکردنە لەسەرەتای ئمساڵ، زەرد مادیان رەسیەس ئەرا دوو ملیار دینار.

‏وەرپرس راگەیانن فەرمانگەگە، عەقید بێوار عەبدولعەزیز، لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی وت: رویداوەیل بریتین لە156 رویداو هیزگردن ئاگر، 19 روداو لافاو و تافاوەیل، 120 رویداو بەشەوبوون وەبان رویداو هاتوچو و کارەیل قورتارکردن ترەک.

‏عەبدولعەزیز وتیش؛ لە ئەنجام رویداوەیل پەنج کەس مردن و چوارکەس لەیان وەئاگر گیان لەدەسدانە و یەک رویداو خنکیان لەناو یەکیگ لە بەنداوەیل توومارکریاس.

‏وەرپرس راگەیاننەگە دیاری کرد، بڕ پویل مەزەنەکریاگ ئەرا زەرەد ماددی رەسیە دوو ملیار و ۱۵۰ ملیۆن دینار عراقی، و دوارە داوا لە هاووڵاتییەیل کرد پێویستە پابەند بوون وە تەمەیل سەلامەتی گشتی و خوەپارێزی.

