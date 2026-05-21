ئامار 5 مانگ.. دهۆک 295 رویداو جیاواز توومار کەێد کە زەرەدیان رەسێدە بان دوو ملیار
شەفەفق نیوز ـ دهۆک
فەرمانگەی وەرگیری شارستانی لەپارێزگای دهۆک، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان 295 رویداو جیاواز توومارکردنە لەسەرەتای ئمساڵ، زەرد مادیان رەسیەس ئەرا دوو ملیار دینار.
وەرپرس راگەیانن فەرمانگەگە، عەقید بێوار عەبدولعەزیز، لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی وت: رویداوەیل بریتین لە156 رویداو هیزگردن ئاگر، 19 روداو لافاو و تافاوەیل، 120 رویداو بەشەوبوون وەبان رویداو هاتوچو و کارەیل قورتارکردن ترەک.
عەبدولعەزیز وتیش؛ لە ئەنجام رویداوەیل پەنج کەس مردن و چوارکەس لەیان وەئاگر گیان لەدەسدانە و یەک رویداو خنکیان لەناو یەکیگ لە بەنداوەیل توومارکریاس.
وەرپرس راگەیاننەگە دیاری کرد، بڕ پویل مەزەنەکریاگ ئەرا زەرەد ماددی رەسیە دوو ملیار و ۱۵۰ ملیۆن دینار عراقی، و دوارە داوا لە هاووڵاتییەیل کرد پێویستە پابەند بوون وە تەمەیل سەلامەتی گشتی و خوەپارێزی.