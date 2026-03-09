ئامار فەرمی.. هەولێر کەفتە وەر 176 پەلامار وە ماوەی 10 رووژ

شەفەق نیوز – هەولێر

ئومێد خۆشناو پارێزگار هەولێر، ئمڕوو دووشەممە، سمارەی ئەو پەلامارەیلە ئاشکرا کرد کە لە ماوەی دە رووژ گوزەشتە پارێزگاگە کردنە ئامانج و وتیش 176 مووشەک و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان وەرەو شارەگە وەشیانە.

خۆشناو لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی کە پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەی بوی وت: “لە رووز شەممەی گوزەشتەو تا ئیسە، هەولێر کەفتیەسە وەر پەلامارەیل تونیگ کە زیاتر لە 176 فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و مووشەک لەناوی بەشدارن، لە ئەنجام زیان ماددی و مرۆیی لە بوارە جیاجیایایل لەلییان کەفتەو”.

وتیش: “فرەی رەهای ئەو مووشەک و فرۆکە بێفڕۆکەوانەیلە لەلایەن سیستەم وەرگری ئاسمانییەو نواگیری کریانە و خریانەسە خوارەو، ئەوەیش رادەی زیانەیل دەرئەنجامی وەشیوەیگ وەرچەو کەمەو کردگە”.

خۆشناو باس لەوە کرد کە “خەڵک و حکومەت هەرێم کوردستان وەردەوامن لە فرەترین خوەیگردن وەرانەور ئی پەلامارەیلە لەلایەن گروپە چەکدارە تیرۆریستییە قەیەغەکریاگەیل کە لە ناوچەیل ژیر دەسەڵات حکومەت فیدراڵەو کار کەن”.

پارێزگار هەولێر هوشداریشیدا، "ئەگەر حکومەت عراق هەڵوێستیگ توکمە نەیاشت، وەدڵنیاییەو حکومەت هەرێم کوردستان و خەڵک کوردستان ریکارەیلیگ زیاتر لەو باوەتە جیوەجی کەن و تەقەلایل لەو چوارچیوە وەردەوامن".

لەلاییگ ترەک، خۆشناو باس لە پرسی خزمەتگوزارییەیل کرد و ئاشکرا کرد کە "کێشەی غاز گریەدریای کاردانەوەی ململانێی وەردەوامی ناوەین ئەمریکا و ئیسرائیل و ئیرانە، کە بویەسە مدوو وسیان بەرهەمکردن کێڵگەی غاز خۆر مۆر".

دیاری کرد کە "وسیان بەرهەمکردن راستەوخۆ کاریگەری لەبان وێستگەیل بەرهەمهاوردن کارەبا و دابینکردن غاز ناوخوەیی داشت، کە بویە مدوو قەیران دابینکردن و بەرزەوبوین نرخ".

لە سەرەتای جەنگ ئەمریکا و ئیسرائیل وەبان ئیران لە 28 شوبات 2016، هەرێم کوردستان تویش زنجیرەیگ پەلامار مووشەکی و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان هات کە گلەوە خوەن ئەرا گروپە چەکدارەیل سەر وە ئیران لە عراق، یەیش لە چوارچیوەی هەڵکشان ناوچەگە کە دویای پەلاماردان خاک ئیران هاتە دی.