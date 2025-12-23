‏ئاماریگ فەرمی.. هەرێم کوردستان لە ساڵ 2025 نزیکەی 300 هەزار ماشین هاوردەکردیە

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏وەڕێوەبەر گشتی بازرگانی لە وەزارەت بازرگانی و پیشەسازی هەرێم کوردستان نەوزاد شێخ کامل، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان، نزیکەی 300 هەزار ماشین لەماوەی ساڵ 2025 کە وەرەو کۆتایی چێد هاوردەی هەرێم کریاس.

‏شێخ کامل لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی کە ئمڕوو لە هەولێر سازکریا و پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەبوی راگەیان "ئمساڵ، 955 موولەت هاوردەکردن بازرگانی دەرکریاس، وەگەرد 115 موولە هەناردەکردن بازرگانی ".

‏وتیش، "ری وە هاوردەی 283 هەزار ماشین دایە، ڵەناویان 312 گلە ماشین کلاسیکیە" دیاریکرد وازکردن نویسینگەیل بازرگانی لە دەروازەی ئیبراهیم خەلیل ناودەوڵەتی وەرد تورکیا، دەرفەتتە ئەرا بازرگانەیل توەنن موولەت هاوردەکردن وەدەسبارن وەبی ئەوەگ گلوبخوەن ئەرا هەولێر.

