ئاماریگ فەرمی.. زیاتر لە 112 هەزار گەشتیار سەردان هەولێر کردنە و توومارکردن سێ تاوان کوشتن لە ماوەی جەژن

وەڕێوەبەرایەتی گەشتیاری لە هەولێر، ئمڕوو یەکشەممە، ئامارە گشتییەیل ئەرا شمارەی گەشتیارەیل لە ماوەی پشوو جەژن قوربان لە پایتەخت هەرێم کوردستان راگەیان.

پارێزگاگە لە بەیاننامەیگ لە زوان وەڕێوەبەرایەتیەگەو وت: لەباوەت پلان گەشتیاری ئەرا رووژەیل جەژن قوربان، گشت ئامادەکارییەیل وە سەرکەفتنیگ جیوەجی کریان وەپای پلان دانریاگ، لەناویانیش دروسکردن دەسەیگ تایبەت ئەرا پیشکەشکردن خزمەتگوزارییەیل وە گەشتیارەیل لە خاڵەیل وەشکین و بەشەوکردن شمارەیل تەلەفۆن ئەرا چارەسەرکردن هەر رویداویگ یا کێشەیگ کە رۊوەڕۊیان بوود، و دووپات کرد کە هەولێر پیشوازی لە 112,657 گەشتیار کردگە کە لەڕی دەروازەیلیەو چگنەسە ناو پارێزگاگە لە ماوەی پشووەگە و وەرەو شوینە گەشتیارییەیلە چگنە.

رویداوە تاوانکارییەیل

لە لای خوەییش، وەڕێوەبەرایەتی پولیس هەولێر دووپات کرد کە گشت هیزەیلی لە گشت وەڕێوەبەرایەتی و بەشەیل لە ئامادەباشی تەواو بۊنە لە ماوەی جەژن قوربان، وباس سەرکەفتن پلانە ئامادەکریاگەیل وەرین ئەرا ئی بوونە کرد وە بەشداری 113 ئەفسەر و 1532 کارمەن.

خەوەردا لە توومارکردن سێ تاوان کوشتن (پیاوەیل و ژنەیل)، بیجگە چەن وەردەوەردەیگ، و چوار دزیکردن جیاجیا.