ئاشکراکردن بڕ وارانەیل 24 ساعەت گوزەشتە لە سلێمانی

شەفەق نيوز- سلێمانی

وەڕیەوبەرایەتی کەشناسی لە سلێمانی، ئمڕوو دووشەممەر بڕ ئەو وارانەیلە ئاشکرا کرد کە لە ماوەی 24 ساعەت گوزەشتە لە سلێمانی واریە، دووپاتیش کرد کە زیاتر لە 15 لە ناوەند شارەگە توومار کریاس.

جەوهەر حمەلاو، وەڕیەوبەر کەشناسی سلێمانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ریژەی واران لە ماوەی 24 ساعەت گوزەشتە لە ناوەند شار سلێمانی رەسیە رەسیە 15.8 ملم.

لەباوەت ریژەی کەڵەکەبوی وارانەیل لە سەرتای وەرزەگە، حمەلاو دیاری کرد کە تا ئیسە رەسیەسە 74.7 ملم، لە وەختیگ لە خود ماوەگە لە پارەکە تا مانگ کانوون یەکەم رەسیە الأول 140.3 ملم.

ئی گەشەیلە دویای ئەوە تیەێد کە ناوچەیل فرەیگ لە هەرێم کوردستان لە دویەکەو تاڵان رفتیگ لەناویان وارێد.

وەڕیەوبەرایەتی کەشناسی لە هەرێم کوردستان دووپات کرد کە گشت تیمەیل و لایەنەیل پەیوەندیدار کەفتنەسە ئامادەباشی تەواوەتی، ئەرا نواگیریکردن هەر فریاکەفتنیگ و ئەرا سنووردارکردن رخباریەیل لافاوەیل.

ئەو شمارەیلە کە ئاشکرا کریانە نشان داوەزیان وەرچەویگ کەن لە ریژەیل واران وەچەو ساڵ گوزەشتە، کە رووشنایی خەێدە بان رخباریەیل ئاست بڕ ئاویان لەناو بەنداوەیل و چەمەیل لەی وەرزە، وەتایبەت وەگەرد پشتبەسین گەورەیگ لەلایەن هەرێم کوردستان وە وارانەیل ئەرا سەرچەوەیل ئاو و کشتوکاڵی.

وەرانەور ئەوە، وەردەوامی بڕبڕ وارانەیلە دەسمیەتی دەێد لە خاسەوکردن ریژەیل لە مانگەیل ئایندە، لە تڵهابک ئامادەیی دامەزراوەیل خزمەتگوزاری سان بنەڕەتیە ئەرا کەمەوکردن رخباریەیل لافاوەیل.