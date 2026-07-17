ئاسایش کوردستان: پەلاماریگ وە 7 مووشەک 3 ناوچە لە سلێمانی کەێدە ئامانج و لێکۆڵینەوەیل وەردەوامن

شەفەق نیوز - سلێمانی

دەزگای ئاسایش هەرێم کوردستان، ئمڕوو جمعە، راگەیان لە کەفتن سێ ناوچە لە پارێزگای سلێمانی وەژیر پەلاماریگ وە هەفت مووشەک، و دووپات کرد کە تیمەیل تایبەتمەنی وەردەوامن لە لێکۆڵینەوەیل مەیدانی ئەرا دیاریکردن قەوارەی زەرەدەیل گیانی و ماددی.

دەزگاگە لە بەیاننامەیگ، کە ئاژانس شەفەق نیوز چەودیاریی کرد، باس ئەوە کرد کە پەلامارەگە لە سەعات 6:20 شەوەکی کەفتەو، کە چوار مووشەک ئاوای زرگویزەڵە کردنە ئامانج، لە وەختیگ یەک مووشەک کەفتە بان ئاوای قەسرەدێ، و دوو مووشەک ناوچەی نزیک لە گرد کۆبانی لە ناحیەی قەرەداغ کردنە ئامانج.

دیاری کرد کە تیمەیل تایبەتمەن وەردەوامن لە پرۆسەیل چەودیاریکردن و لێکۆڵینەوەی مەیدانی ئەرا زانین قەوارەی زەرەدەیل کە لە پەلامارەگە کەفتنەو، وتیش کە تا ئیسە هیچ ئاماریگ فەرمی لەبارەی قوربانییەیل یا زەرەدەیل ماددی دەرنەکفتیە.

یەیش لە وەختیگ تیەێد کە هیزە چەکدارەیل ئیرانی، شەوەکی ئمڕوو جمعە، گورزەیلیگ وە مووشەکەیل بالیستی وەشانن ئەرا بان بارەگایەیل کۆمەڵەی زەحمەتکێشان کوردستان ئیرانی ئۆپۆزسیۆن لە ناوچەی "زرگویزەڵە" لەناو سنوورەیل ئیداری سەر وە پارێزگای سلێمانی لە هەرێم کوردستان.

سەرچەوەیگ تایبەت وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە هەشت لە جەنگاوەرەیل کۆمەڵەی ئۆپۆزسیۆن ئەرا رژیم لە تاران گیان لەدەسدانە وە مدوو ئەو پەلامارەیلە، لە وەختیگ تیمەیل رزگارکردن تا ئیسە نەتۊەنستنە تەرمەیلیان درارن وە مدوو بۊنیان لەناو ئەشکەفتەیل و سەختی ناوچەی کویەیی.

لە وەختیگ دەزگای دژە تیرۆر لە هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ فەرمی راگەیان، کە هیزەیل هاوپەیمانان ناودەوڵەتی وەرگری کردن و هەشت درۆن بومبی لە ئاسمان شار هەولێر خستنە خوار، ئەوەیش لە ناوەین سەعات 04:19 تا سەعات 05:25 لە شەوەکی ئمڕوو جومعە، بی توومارکردن هیچ زەخمدارییگ.

پویچەڵکردن پەلامارەگە لەڕی سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی سەر وە هاوپەیمانان ناودەوڵەتی وە سەرکردایەتی ویلایەتە یەکگرتگەیل هات، هاوەخت وەگەرد بەرزەوبۊن تونی ئاڵووزییە ئەمنییەیل لە ناوچەگە دۊای وەشانن گورزەیل سەربازی تون ناوەین واشنتۆن و تاران.