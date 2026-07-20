ئاسایش کوردستان: دەسگیرکردن دوو "تیرۆریست" و ئازادکردن ژنیگ و مناڵیگ کە لەلایەن یەکیگیانەو دەسوەسەر کریاۊن (ڤیدیۆ)

شەفەق نیوز - سلێمانی

دەزگای ئاسایش هەرێم کوردستان، ئمڕوو دوشەممە، راگەیان لە دەسگیرکردن دوو ئەندام لە ریخریای "داعش" لە دوو پرۆسەی ئەمنی جیاواز لەناو سنوورەیل پارێزگای سلێمانی و ئیدارەی راپەڕین، وە هەماهەنگی وەگەرد دەزگای دژە تیرۆر عراقی، لە وەختیگ دووپات کرد لەبان ئازادکردن ژنیگ و مناڵیگ کە لەلایەن یەکیگ لە دەسگیرکریایەیلەو دەسوەسەر کریاۊن.

دەزگاگە لە بەیاننامەیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز چەودیاریی کرد، وت کە "وەڕێوەبەرایەتی گشتی پرۆسەیل ئاسایش، وە هەماهەنگی وەگەرد دەزگای دژە تیرۆر عراقی، تۊنست دوو ئۆپراسیۆن ئەمنی جیاواز لە رووژ 14ی حوزەیران/یۆنیۆی 2026 جیوەجی بکەێد، کە بۊنە مدوو دەسگیرکردن دوو ئەندام داواکریاگ سەر وە ریخریای داعش تیرۆریست، ئەوەیش دۊای پرۆسەیل دویاکەفتن و چەودیاریکردن و لێکۆڵینەوەیل هویرد، لەناو سنوورەیل پارێزگای سلێمانی و ئیدارەی راپەڕین".

بەیاننامەگە دیاری کرد، کە "هیزە ئەمنییەیل سەرکەفتن، دۊای جیوەجیکردن هەردوگ پرۆسەگە، لە ئازادکردن ژنیگ و مناڵیگ کە یەکیگ لە دوو ئەندامە تیرۆریستەگە لە وەختیگ گوزەشتە دەسوەسەریان کردۊد".

وتیش کە "دەسگیرکریایەیل وەپای ماددەی دۊەم لە یاسای نواگیریکردن تیرۆر گیریانە، لە وەختیگ لێکۆڵینەوەیەیل هێمان وەردەوامن وەگەردیان ئەرا تەواوکردن رێکارە یاساییەیل و ئاشکراکردن رەوش پەڕاوگەیل پەیوەندیدار وەپییانەو".