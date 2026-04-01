ئاسایش هەرێم کوردستان: وەخوارخستن درۆنیگ بەلاوە بارەگای فەرماندەیی هیزەیل "70" لە سلێمانی

2026-04-01T11:40:20+00:00

شەفەق نیوز - سلێمانی

دەزگای ئاسایش هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، وەخوارخستن درۆنیگ خوارەوی لە ئاسمان یەکیگ لە بارەگا سەربازییەیل راگەیان، و دووپات کرد کە هۊچ زەرەردەیلیگ گیانی توومار نەکریاس.

 دەزگاگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: فڕۆکەیگ بیفڕۆکەوان لە سەعات نۆی شەوەکی ئمڕوو خریا خوارەو، لە وەخت فڕینی لە ئاسمان بارەگای فەرماندەیی هیزەیل (70).

 وتیش: کە " وەخوارخستن فڕۆکەگە نەویە مدوو هۊچ زەرەردەیلیگ گیانی، و دیاری کرد کە هیزە ئەمنییەیلە کەفتنەسە ئامادەباشی تەواویگ و ریکارەیل خوازیاگ جیوەجی کەن ئەرا مقیەتیکردن ئاسایش و ئارامی ناوچەگە.

 دەزگاگە وەپەی بەیاننامەگە دووپات کرد لە وەردەوامبوین وەدویاداچوین وردەکارییەیل رویداوەگە، وەبی ئاشکراکردن وردەکارییەیلیگ زیاتر لەبان ئەو لایەنە کە وەرپرسە لە پەلامارەگە.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon