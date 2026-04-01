ئاسایش هەرێم کوردستان: وەخوارخستن درۆنیگ بەلاوە بارەگای فەرماندەیی هیزەیل "70" لە سلێمانی

شەفەق نیوز - سلێمانی

دەزگای ئاسایش هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، وەخوارخستن درۆنیگ خوارەوی لە ئاسمان یەکیگ لە بارەگا سەربازییەیل راگەیان، و دووپات کرد کە هۊچ زەرەردەیلیگ گیانی توومار نەکریاس.

دەزگاگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: فڕۆکەیگ بیفڕۆکەوان لە سەعات نۆی شەوەکی ئمڕوو خریا خوارەو، لە وەخت فڕینی لە ئاسمان بارەگای فەرماندەیی هیزەیل (70).

وتیش: کە " وەخوارخستن فڕۆکەگە نەویە مدوو هۊچ زەرەردەیلیگ گیانی، و دیاری کرد کە هیزە ئەمنییەیلە کەفتنەسە ئامادەباشی تەواویگ و ریکارەیل خوازیاگ جیوەجی کەن ئەرا مقیەتیکردن ئاسایش و ئارامی ناوچەگە.

دەزگاگە وەپەی بەیاننامەگە دووپات کرد لە وەردەوامبوین وەدویاداچوین وردەکارییەیل رویداوەگە، وەبی ئاشکراکردن وردەکارییەیلیگ زیاتر لەبان ئەو لایەنە کە وەرپرسە لە پەلامارەگە.