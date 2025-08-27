ئاسایش سلێمانی وە فەرمی توومەتبار شێخ جەنگی کەێد وە پلاندانان ئەرا تیرۆرکردن بافڵ و قوباد تاڵەبانی

شەفەق نيوز- سلێمانی

بڕیگ لە دڵسووزەیل لاهور شێخ جەنگی، و ئەو کەسەیلە کە دەسگیر کریانە لە سلێمانی، چگنە ژیر ئەو. کە پلان ئەرا تیرۆرکردن بافڵ تاڵەبانی سەرۆک یەکێتی نیشتمانی کوردستان و قوباد تاڵەبانی جیگر سەرۆک حکومەت هەرێم کوردستان داشتنە.

وەگورەی قسەی ئەو توومەتبارەیلە مەسەلە تەلەڤزیۆن پەخش کریا، لاهور شێخ جەنگی پلان ئەرا کوشتن بافڵ تاڵەبانی سەرۆک یەکێتی نیشتمانی کوردستان و قوباد تاڵەبانی جیگر سەرۆک حکومەت هەرێم کوردستان داناس.

وتنیشە؛ ئەو پلان تیرۆرکردنە ئەژی ئەمین وەرپرس وەرین دەزگای زانیاری لەناوی بەشداری کردگە، و پلانەگە وە جیوەجیکردنی وە نیشانگر و درۆنەیل بومبی دانریاس، ئەوەیش دویای ئامادەکردن ئامراز و ئامێرەیل کامیرایل لەلایەن توومەتبارەیل.

وتنیشە؛ تیمیگ تەکنیکی چگەسە ژیر ئەوە کە چگنەسە ناو خول یایگردن لە ئۆکرانیا وە مووڵەتەیل تایبەت تا بزانن چوین درۆزن بومبی خوەیکوش دروس بکەن.

وەگورەی قسەیلیانر شێخ جەنگی و ئەمین فەرمان دانە وە درۆن خوەیکوش پەلامار بیەن، تا جویر کردەوەیگ لەلایەن تورکیا یا ئیران دیار بەێد نەک لە ناوەو، بیجگە ئەوەیش دوو نیشانگر پەلامار بافڵ لەناو ماشینەگەی بیەن مەوقەی جویلەکردنی لە شوینیگ نزیک لە دەباشان، تا دویای ئەوە درۆنەیل پەلاماری بیەن.

پیرەکە، بانگەشەکار گشتی لە هەرێم کوردستان راگەیان کە ئەوەسا دەسکەێد وە ریکارەیل لێکۆڵینەوە لەبان رویداوەیل شەو دەسگیرکردن لاهور شێخ جەنگی سەرۆک حزب بەرەی گەل.

سەرچەوەیگ تایبەت، رووژ شەممەی گوزەشتە، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: شێخ جەنگی کەفتیەسە نوای توومەتەیل پەیوەندیدار وە چەن دۆسیەیگ، لەوانە ماددەی 56 لە یاسای سزادان عراقی، و مادەی 406ی تایبەت وە کوشتن، ئەوەیش دویای کوشیان سمارەیگ کارمەن ئەمنی لە رویوەڕویبوین ئی دویاییە لەناوەین ئەم هێزەیل خوەی و هێزە ئەمنییەیل لە سلێمانی.

سەرچەوەگە وتیش: لێکۆڵینەوەگە بریگ توومەت ترەک لەباوەت تونوتیژییەیل ئی دویاییە او پارێزگاگە هاناویان، دووپاتیش کردن کە دادگا لە چەن رووژ ئایندە وەردەوام بوود لە وەدویاچگن وە دۆسیەگە ئەرا بڕیاردان لەبان ری یاسایی وەرانوەری.

دەرکەفتن جەنگی لەوەردەم دەسەڵات دادوەری لە وەختیگ کە لەی دویاییە گرژییە ئەمنی و سیاسییەیل لە سلێمانی زیاتر پەرە سەنن، وەگەرد بانگەواز بازنەیل جەماوەری و سیاسی ئەرا جیوەجیکردن یاسا و پرسیارکردن لە گشت ئەو کەسەیلە کە پەیوەندییان وەپیەو دیرن، ئەرا مقیەتیکردن ئارامی هەرێم کوردستان.

شەو پەنجشەممە، شار سلێمانی بڵاوبوین هیزەیل ئەمنی لە ریوبانەیل وەخوەی دی، وەرجە رویوەڕویبوین ناوەین هێزە ئەمنییەیل و پاسەوانە چەکدارەیل دڵسووز سەرۆک پارت بەرەی گەل لاهور شێخ جەنگی.

میدیایەیل نزیک لە یەکێتی، رووژ جمعە، راگەیانن کە لە ئەنجام ئەو جەنگە کە لە سلێمانی رویدا، وەلای کەمەو سێ کەس کوشیانە و نزیکەی 10 کەس ترەکیش زەخمدار بوین.

هێزە ئەمنییەیل لە سلێمانی، سەرۆک پارت بەرەی گەل، لاهور شێخ جەنگی و برایەیلی، پۆڵاد و ئاسۆ دەسگیرکردن، کە فەرمان دەستگیرکردنیان لە دەرچوێد، ئی دەسگیرکردنە دویای پەلاماردان هۆتێل لالو زار، کە خوەیان و هێزە دڵسووزەیل پەنا وەپی بردوێن.

دادگای لێکۆڵینەوەی ئاسایش سلێمانی بڕیار دەسگیرکردن لاهور شێخ جەنگی دەرکرد وەگورەی ماددەی 56 لە یاسای سزادان عراقی، وە توومەتەیل پەیوەندیدار وە ئەمنی و نەزمی گشتی.

وەگەرد پەرەسەنین ئەو رویوەڕویبوینە، شار سلێمانی دوو پەلامار فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و تەقە لە ناوچەی دەباشان وەخوەی دی، کە ماڵ بافڵ تاڵەبانی سەرۆک یەکێتی ها ئەورا.