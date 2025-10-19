‏ئاسایش راپەڕین دوو بازرگان مادەی هووشبەر دەسگیرکەێد

‏شەفەق نیوز ـ راپەڕین

‏وەڕێوەبەرایەتی ئاسایش هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، دەسگیرکردن دوو کەس وە توومەت بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر راگەیان لە ئیدارەی راپەڕین، و دەسگرد وەبان بڕیگ مادەی قەیەقەکریاگ وەپیان.

‏وەڕێوەبەرایەتی ئاسایش لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "وە هەماهەنگی وەردوەڕێوەبەرایەتی گشتی بەڕەنگاربوین هووشبەر، هێزەیلمان توەنستن دەسبگرن وەبان (٤) کیلوگرام کریستال هووشبەر و (750) گلە حەب ترامادۆل، هەردووگ بازرگانەیل دەسگیرکریان کە تەقەلای بڵاوکردنی دان".

‏وتیش؛" ئۆپراسیۆنەگە لە شەو 13 تەشرین یەکەم 2025 ئەنجامدریاوە پشت بەسان وە زانیاری هەواڵگێری پێشینەیل وەپای فەرمان دادوەری کە لەدادوەر لێکۆڵەر تایوەت وە دۆسیەیل هووشبەر دەرچگە".

‏دیاریکرد، "توومەتبارەیل وەپای مادەی (26) لەیاسای بەرەنگاربوین مادەی هووشبەر و دەروینیەیل دەسوەسەرکریان، تا ئیسە لێکۆڵینەوەیل وەردەوامە وەگەردیا رێکارەیل یاسایی تەواوکرێد ئەرا دادگاکلکریەن".

