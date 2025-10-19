ئاسایش راپەڕین دوو بازرگان مادەی هووشبەر دەسگیرکەێد
شەفەق نیوز ـ راپەڕین
وەڕێوەبەرایەتی ئاسایش هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، دەسگیرکردن دوو کەس وە توومەت بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر راگەیان لە ئیدارەی راپەڕین، و دەسگرد وەبان بڕیگ مادەی قەیەقەکریاگ وەپیان.
وەڕێوەبەرایەتی ئاسایش لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "وە هەماهەنگی وەردوەڕێوەبەرایەتی گشتی بەڕەنگاربوین هووشبەر، هێزەیلمان توەنستن دەسبگرن وەبان (٤) کیلوگرام کریستال هووشبەر و (750) گلە حەب ترامادۆل، هەردووگ بازرگانەیل دەسگیرکریان کە تەقەلای بڵاوکردنی دان".
وتیش؛" ئۆپراسیۆنەگە لە شەو 13 تەشرین یەکەم 2025 ئەنجامدریاوە پشت بەسان وە زانیاری هەواڵگێری پێشینەیل وەپای فەرمان دادوەری کە لەدادوەر لێکۆڵەر تایوەت وە دۆسیەیل هووشبەر دەرچگە".
دیاریکرد، "توومەتبارەیل وەپای مادەی (26) لەیاسای بەرەنگاربوین مادەی هووشبەر و دەروینیەیل دەسوەسەرکریان، تا ئیسە لێکۆڵینەوەیل وەردەوامە وەگەردیا رێکارەیل یاسایی تەواوکرێد ئەرا دادگاکلکریەن".