ئاسایش کابرایگ وە توومەت کوشتن خیزانیگ لە هەولێر دەسگیر کەێد

وەڕیەوبەرایەتی ئاسایش لە پارێزگای هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، ئاشکرا کرد کە هیزەیلی توانستن ئەو کابرا دەسگیر بکەن کە توومەتبارە وە کوشتن سێ هاوڵاتی لە یەک خیزان لە شار هەولێر.

وەڕیەوبەرایەتیەگە لە بەیانامە کوڵیگ وت: دویەکە ئەو توومەتبارە دەسگیر کریا، و ئەوەسا زانیاریەیلیگ زیاتر دویای ئەوە بڵاوی کەێد.

دویەکە دووشەممە، سەرچەوەیگ ناوخوەیی لە هەولێر خەوەردا لە پەیاکردن تەرمەیل سێ کەس لە یەک بنەماڵە لەناو ماڵ خوەیان کە وەشیوەی نادیاریگ مردنە، و زانیاریەیل سەرەتایی نشان دەن کە گومان تاوانی هەس.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هیزەیل ئەمنی ئاگاداری وەرگردن لە تەرم سێ کەس لەناو ماڵیگ لە شار هەولێر، و دەرکەفت کە یەکیگیان خاوەن ماڵەگە بویە وەناو (عەبدولڕەحمان) لە تەمەن 65 ساڵە کە کار دویرانن کەێد و بیمار بویە، و ژنەگەی وەناو (زەينەب) کە مامووستاس، و (دلۆڤان) کوڕەیان کە ئەندازیارە.

دیاری کرد کە زانیاریەیل سەرەتایی نشان دەن کە ئەو خیزانە لە خەڵک ناوچەی (چوم حەيدەر) سەروە قەزای کۆیە بوینە، و بە ماوەی فرەیگە لە هەولێر داکاسیانە.

سەرچەوەگە دیاری کرد کە کویەشەو ئەو تەرمەیلە پەیا کریان، و شوین تاسانن وەقەی لاشەی باوگ و داڵگە دیار بویە، و کوڕەگەی وە چەقوو کوشیاس، وتیش: خەوەر هەس کە ماڵەگە دزیاس و ماشین خیزانەگە نیەسەی، و هیمان لێکولینەوە وەردەوامە.