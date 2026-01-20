ئازەربایجان خوازێد کونسوڵخانەی گشتی وڵاتەگەی لە هەولێر واز بکەێد

شەفەق نيوز - داڤۆس

ئیلهام عەلیێف سەرۆک کۆمار ئازەربایجان، ئمڕوو سێشەممە، باس ئامادەیی خوەی کرد ئەرا وازکردن کونسوڵخانەی ئازەربایجان لە شار هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان.

ئەوەیش لە گردەوبوینیگ وەگەرد مەسرور بارزانی سەرۆک حکومەت هەرێم لە داڤۆس، لە خشتەی کارەیلی، وەگورەی راگەیانن حکومەت هەرێم کوردستان.

لە دیدارەگە، هەردوگ لایەن دووپات کردن لە گرنگی پاڵپشتیکردن پەیوەندییەیل دووانی و بەرزکردنی لە گشت چینەیل، وەتایبەت لە بەرهەمهاوردن و بازرگانی.

سەرۆک عەلیێف باس ئەو پەیوەندییەیل میژوویی و دووسانە کرد ناوەین گەل ئازەربایجان و کوردستان.

لەلای خوەییش، سەرۆک حکومەت هەرێم کوردستان دووارە دووپات کرد لە ئارەزوو هەرێم کوردستان ئەرا قایمکردن بنەمایەیل هاوکاری و هەماهەنگی وەگەرد کۆمار ئازەربایجان.

رەوشەیل گشتی لە ناوچەگە وەتایبەت نووەوبویەیل لە سوریا لەناو باسەیل دیدارەگە بوین، کە سەرۆک حکومەت باس نیگەرانیی کرد وەرانەور ئەو جەنگەیلە لەورا، وەگورەی بەیاننامەی حکومەت هەرێم کوردستان.

دویەکە دووشەممە، سەرۆک حکومەت هەرێم کوردستان رەسیە شار داڤۆس سویسرا ئەرا بەشداریکردن لە کۆربەند ئابووری جیهانی.