‏"کارەیل لەحیمکاری" کۆتایی وە گیان کەسیگ تیارێد و دوو کەس تر زەخمداری کرد لە ئەنجام تەقیان تانکەریگ لە پیشەسازی کەرکووک

شفق نیوز- کەرکوک

‏سەرچەوەیگ پزشکی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەر دا لە گیانلەدەسدان کەسیگ و زەخمداربوین دوو کەس تر لە ئەنجام تەقیان تانکەریگ لە ناوچەی پیشەسازی (الحي الصناعي) لە کەرکوک، لە ئەنجام رویداویگ لە وەخت کارەیل خاسەوکردن

‏سەرچەوەگە لە لێدوانیگ ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "تەقینەوەگە لە وەخت ئەنجامداین کارەیل لەحیمکاری لە ناو تانکەرەگە بویە، کە بویە مدوو کارلیک کتوپڕ و تەقیان لەناوکاویگ"دیاریکرد " قوربانیەگە لەشوین رویداوەگە گیان لەدەس دەێد وە مدوو زەخمداربوینی، و ماشین فریاکەفتن زەخمدارەیل ئەرا یەکیگ لە خەستەخانەیل کەرکوک کلکردیە".

‏وەپای شایەتحالەیل دەنگ تەقینەوەگە لە ناوچەیل نزیک ژنەفیاس، دویکەڵ خەسیگ بەرزەوکردیە، وەی مدووە کراکارەیل دەوروگەرد شوین رویداوەگە وەجیهیشتنە لە رخ رویدان تەقینەوەی ترەک، وەتایوەت وەگەرد بويین مادەیلیگ کە زوی ئاگر گرن لە شوین رویداوەگە.

‏تیمیگ وەرگیری شارستانی و هێزە ئەمنیەیل رەسینە شوین تەقینەوەگە دەسکردنە وە کپەوکردن ئاگرەگە وقەیەغەکردن نزیکەوبوین هاوڵاتیەیل، لە رخ رویدان هەر رویداویگتر.

