پارچەیل درۆنیگ لە دهۆک وەخوار کەفێد
شەفەق نیوز ـ دهۆک
وەچەودیەیلیگ ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردان لە وەخوارکەفتن درۆنیگ وەبان ئاوای سندروی باکوور پارێزگای دهۆک.
شایەتحالەیگ وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، بەشەیلیگ لە درۆنەگە لەناو ئاوایەگە وەخوارکەفتیە، وەبی ئەوەگ زەرەد گیانی بوود، زانیاری زیاتر ئاشکرانەکریاس.
لە ماوەی رووژەیل گوزەشتە پارێزگای دهۆک رویداوەیلیگ پەیوەنیدار وە درۆن وەخوەی دیە، لە چوارچمگ ئەو پەلامارەیل فراوانە کە هەرێم کوردستان رویوەروی بوود، ئیران و چەکدارە هاوپەیمانەیل گردنەسەی ئەستۆ، راگەیانن کە دامەزراوەیل ئەمریکی کەنە ئامانج.
لە ئەنجام ئێ پەلامارەیلە قوربانی لەلیکەفتەو، وە وەخوارکەفتن درۆنەیل لە ناوچەیل نیشتەجیبوین وە تایبەت هەولێر.