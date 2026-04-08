پارچەیل درۆنیگ لە دهۆک وەخوار کەفێد

2026-04-08T06:26:57+00:00

‏شەفەق نیوز ـ دهۆک

وەچەودیەیلیگ ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردان لە وەخوارکەفتن درۆنیگ وەبان ئاوای سندروی باکوور پارێزگای دهۆک.

‏شایەتحالەیگ وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، بەشەیلیگ لە درۆنەگە لەناو ئاوایەگە وەخوارکەفتیە، وەبی ئەوەگ زەرەد گیانی بوود،  زانیاری زیاتر ئاشکرانەکریاس. 

‏لە ماوەی رووژەیل گوزەشتە پارێزگای دهۆک  رویداوەیلیگ پەیوەنیدار وە درۆن وەخوەی دیە، لە چوارچمگ ئەو پەلامارەیل فراوانە کە هەرێم کوردستان رویوەروی بوود، ئیران و چەکدارە هاوپەیمانەیل    گردنەسەی ئەستۆ، راگەیانن کە دامەزراوەیل ئەمریکی کەنە ئامانج.

‏لە ئەنجام ئێ پەلامارەیلە قوربانی لەلیکەفتەو، وە وەخوارکەفتن درۆنەیل لە ناوچەیل نیشتەجیبوین وە تایبەت هەولێر.

