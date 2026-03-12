‏پارێزگار هەولێر: ١٧ پەلامار وە فڕۆکەى بیفڕۆکەوان کریا بان هەولێر و پووچەڵ کریان

‏شەفەق نیوز - هەولێر

‏ئومێد خۆشناو، پارێزگار هەولێر، شەوەکی ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان شار هەولێر لە ماوەى شەو گوزەشتە کفتە وەر نزیکەى 17 پەلامار، کە گشتیان وە فڕۆکەى بیفڕۆکەوان (درۆن) جیوەجی کریان، و دووپات کرد هویچ زەرەدیگ گیانى نەکەفتیە.

‏خۆشناو لە بەیاننامەگەی وت: پەلامارەیل دویەشەو شارەگە گشتیا لەری درۆنەو بوین، دیاریکرد ئەنجامەیل مەیدانیانە دەریخەێد زەرد گیانی نەویە، زەردەیل تەنیا لە شوین رویداوەیل ناو شار سنوورداربویە.

‏ئێ ئە،زەڵکردنە لە چوارچمگ شەپوولیگ زیایبوین پەلامارەیل ئاسمانى تێد کە لە دویای دەسپێکردن جەنگ ناوچەیى لە کووتایى شوباتەو هەولێر دەسوەپیکردن جەنگ هەرێمی لە کۆتایی مانگ شوبات بوی، هەمان پارێزگار لەرووژ چوارشەممە راگەیان مەزەنەیل نیشاندەن نزیکەی 200 فڕۆکەى بیفڕۆکەوان تا ئیسە روی لە هەولێر کردیە، و دووپات کرد فرەیان وە دەس سیستەمەیل وەرگری ئاسمانى هێزەیل هاوپەیمان ناودەوڵەتى وەخوارخریانە.

