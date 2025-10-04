پارێزگار هەولێر گەشبینە وە وارانەیل رفتیگ دووپاتیش کەێد لە جیوەجیکردن ریکارەیل نواگیریکردن لافاوەیل

شەفەق نيوز - هەولێر

ئومێد خۆشناو سەرۆک حکومەت ناوخوەیی لە پارێزگای هەولێر، ئمڕوو شەممە، باس گەشبینیی کرد کە ریژەی وارانوارین لای وەرز تاوسانە لە هەرێم کوردستان برەزە، دووپاتیش لە جیوەجیکردن ریکارەیل نواگیریکردن لافاوەیل کرد.

لە دویادویای ساڵ 2021، لافاوەیل تونیگ ناوچەیلیگ جیاجیا لە هەولێر داگیر کردن، لە ئەنجام وارانەیل رفتیگ، کە بویە مدوو کوشیان 10 کەس وە بیسەروشوینی دوو کەس ترەک، بیجگە زەرەدەیل دارایی کە وە 21 ملیار دینار مەزەنە کریەن.

خۆشناو لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی لە مەوقەی راگەیانن وەکارخستن پڕۆژەی "كورنيش" لە هەولێر وت: لە مانگ ئەیلوول گوزەشتەو، دەسکردیمن وە ریکارەیل ئامادەبوین ئەراو وەرز واران، نە تەکتبەب مەزەنەی کەشناسی ئی ساڵە وارانی فرەس.

وتیش: لە ساڵەیل گوزەشتە، هەرلە زمسان ساڵ 2021 تا زمسان ساڵ 2025 کە نزیکەو بویە، پڕۆژەیل ستراتیژی لە دەریاچە و بەنداو و ریڕەوی ئاو وارانەیل جیوەجی کریان کە لە رخباریەیل لافاو کەمەو کردن.

لە دویای ساڵ 2021 هەرێم کوردستان تویش هشکەساڵی سەختیگ هات لە ئەنجام کەمی واران وەشیوەیگ بیوینە.

جی باسە کە پارێزگای هەولێر وە ریژە 35% پشت وە ئاوەیل چەو و چەمەیل بەسێد، و وەڕیژەی 65% وە ئاو ژیرزەوی.