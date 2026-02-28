‏پارێزگار هەولێر دڵنیایی دەێد وە هاوڵاتیەیل: ئەمارەیلمان ئەرا 6 مانگ بەش کەن و هویچ رخداریگ لەبان بازاڕ نییە

شەفەق نيوز- هەولێر

‏ئومێد خۆشناو، پارێزگار هەولێر، ئمڕوو شەممە، دڵنیایی دا وە هاووڵاتییەیل لەبان وەردەسبوین کاڵا و خوەراک، دووپاتکرد هویچ رخداریگ لەبان تێکچگن دۆخ بازاڕ یا کەمی پێداویستیەیل نییە.

‏خۆشناو لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، ئەو مادە خوەراکیەیلە هانە ناو ئەمارەیل بەش شەش مانگ کەن هویچ گیچەڵیگ لەی باوەتە نییە ئەمارەیل هەمیش هویچ تێکچگنیگ لە بازاڕ نییە، دیاریکرد رێکار گیرێدەوەر وەرانوەر وە هەر کاریگ بوودە مدوو ناجیگیری بازاڕ وەگەرد توونەوکردن چەودێری زیاتر.

‏فرۆکەخانەی ناودەوڵەی هەولێر رویوەروی دوو پەلامار یەک لەدویای یەک هات کە سرووشتی نەزانریاگە وەرد بەرزەوبوین دویکەڵ لە وێستگەگە، هەمیش بنکەی ئاسمانی حەریر گیریارە ئامانج لەری مووشەککە هێزەیل ئەمریکا گرێدەخوەی، هەمیش دەنگچوار تەقینەوە ژنەفیا وەبی ئەوەگئاماریگ فەرمی زەردەیل بوود.

‏لە گوزەشتە وەزارەت پەروەردە لە هەرێم کوردستان دەوام فەرمی لە مەکتەو و زانکۆیەیل پەکخست وە مدوو زیایبوین گرژیەیل سەربازی لە ناوچەگە لە ئەنجام پەلامارەیل ناوەین ئەمریکا و ئیسرائیل لەلایگ و ئیران لە لایگ ترەک".

