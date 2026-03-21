‏پارێزگار ئیلام: کوشیان 60 کەس لە ئەنجام پەلامارەیل وەبان 93 شوین

‏شەفەق نیوز - ئەڵگەردان تایبەت

‏پارێزگار ئیلام فەیلی لە ئیران، ئەحمەد کەرەمی، ئمڕوو شەممە، دووپات کرد کە ناوچەگە کەفتەسە وەر زنجیرەیک لە پەلامار ئاسمانی ئەرا بان 93 خاڵ جیاواز، و ئاماژە کرد کە ئی هێرشەیلە بوینە مدوو زەرەد گیانی و دارایی گەپیگ.

‏ئاژانس تەسنیم ئیرانی لە راپۆرتیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز ئەڵگەردان ئەرای کردگە، لە زوان ئەو گەورە وەرپرسەو وت: ئی پەلامارەیلە هێزەیل ئەمریکی و ئیسرائیلی ئەنجامیدەن، بویە مدوو ویرانبوین 61 شوین وە شیوەی راستەوخوەی.

‏وتیش: "شمارەی کوشیاگەیل رەسیە 60 کەس، کە لە ناویان سەرباز و ئەندامەیل هێزەیل پاسەوان سنوور هەس، وەگەرد مەردم ئاسایی "، و دیاری کرد کە "لە ناو کوشیاگەیل مناڵیگ هەس تەمەنی شەش مانگە وەگەرد مامۆستاییگ پلەبەرز لە زانکۆ".

‏کەرەمی دیاری کرد کە توپوارانەگە رەسیەسە ناوچەیل ئاوەدان، یەیش بویە مدوو کەفتن کوشیان لە ناو مەردم ئاسایی وەگەرد هێزەیل سەربازی و ئەمنی.

‏

‏