پارێزگار ئیلام: کوشیان 60 کەس لە ئەنجام پەلامارەیل وەبان 93 شوین
شەفەق نیوز - ئەڵگەردان تایبەت
پارێزگار ئیلام فەیلی لە ئیران، ئەحمەد کەرەمی، ئمڕوو شەممە، دووپات کرد کە ناوچەگە کەفتەسە وەر زنجیرەیک لە پەلامار ئاسمانی ئەرا بان 93 خاڵ جیاواز، و ئاماژە کرد کە ئی هێرشەیلە بوینە مدوو زەرەد گیانی و دارایی گەپیگ.
ئاژانس تەسنیم ئیرانی لە راپۆرتیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز ئەڵگەردان ئەرای کردگە، لە زوان ئەو گەورە وەرپرسەو وت: ئی پەلامارەیلە هێزەیل ئەمریکی و ئیسرائیلی ئەنجامیدەن، بویە مدوو ویرانبوین 61 شوین وە شیوەی راستەوخوەی.
وتیش: "شمارەی کوشیاگەیل رەسیە 60 کەس، کە لە ناویان سەرباز و ئەندامەیل هێزەیل پاسەوان سنوور هەس، وەگەرد مەردم ئاسایی "، و دیاری کرد کە "لە ناو کوشیاگەیل مناڵیگ هەس تەمەنی شەش مانگە وەگەرد مامۆستاییگ پلەبەرز لە زانکۆ".
کەرەمی دیاری کرد کە توپوارانەگە رەسیەسە ناوچەیل ئاوەدان، یەیش بویە مدوو کەفتن کوشیان لە ناو مەردم ئاسایی وەگەرد هێزەیل سەربازی و ئەمنی.