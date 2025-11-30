چیک ئارەزوو خوای نشان دەێد ئەرا فراوانکردن هاوکاری ئابووری وەگەرد هەرێم کوردستان

شەفق نيوز - هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، چەوی کەفتە لۆکاس گیوریچ قونسوڵ گشتی نوو کۆمار چیک لە هەولێر.

لە دیدارەگە، سەرۆک نێچیروان بارزانی سوپاس و رێزی لە دەسمیەتیەیل کۆمار چیک ئەرا هەرێم کوردستان پیشکەش کرد، و باس ئارەزوو هەرێم کوردستان کرد وە گەشەپیدان پەیوەندییەیلی وەرد کۆمار چیک.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: قونسوڵ گشتی کۆمار چیک باس خوەشاڵیی کرد وە وەرگردن ئەرکەیل پۆستەگەی، و شەرمەزار ئەو پەلامارە وەبان کێڵگەی کۆرمۆر لە شەو چوارشەممە لەبان پەنجشەممەی گوزەشتە کرد.

گيوريچ دووپات لە کارکردن ئەرا گەشەپیدان پەیوەندییەیل وڵاتەگەی وەرگرد هەرێم کوردستان لە گشت چینەیل کرد، وەتایبەت لە فراوانکردن هاوکاری هاوبەش لە چین ئابووری.

رەوش گشتی ناوچەگە، و باسەلیگ ترەک، باوەتەیل ناو ئەو دیدارە بوین.