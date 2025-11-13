‏پارتی دیموکراتی کوردستان سەرکەفتن کاندیدیگ کورد فەیلی لەڕی کۆتا لە هەڵوژاردنەیل عراق راگەیان

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏لق پەنج پارتی دیموکرات کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، سەرکەفتن کاندید کورد فەیلی حەیدەر عەلی (ئەبو تارا) لەری کۆتا راگەیان لە بەغدای پایتەخت لە خول شەش هەڵوژاردنەیل ئەنجومەن نوێنەرەیل عراق.

‏لق پەنج ئمڕوو لەبەیاننامەیگ وت: (ئەبو تارا) سەرکەفت "دویای وەدەسهاوردن متمانەی لایەنگرەیلمان، کە پشتیوانیی بێوچان خوەیان ئەرا رێبازی پارتی دیموکراتی کوردستان و پەیام نەتەوەیی دووپاتکردن".‏

‏لە بەیاننامەگە هاتیە " ئێ سەرکەفتنە ئەرا ئیرادەی ئازاد و ئەرا رێباز حزب لە خزمەتکردن هاووڵاتیەیل و داکۆکیکردن لە مافەیلیان، و بەرجەستەکردن بەردەوام پیشکەفتنەیل وە سەرکردایەتی" مەسعوود بارزانی، ڕێبەری کورد دانرێد.

‏کۆمسۆن باڵای هەڵوژاردنەیل عراق، دویەشەو چوارشەممە، بەرەندەی هەڵوژاردنەیل خول شەشەم پەرلەمان تایوەت وە کەمینەیل راگەیان.‏

‏ئەو کەسەیلە زیاترین دەنگ وەدەسهاوردنە لەبان گشت گروپەیل کەمینە بریتی بوین لە: خالید سیدۆ (٩ هەزار دەنگ) لە کۆمەڵگەی ئێزیدی؛ وەعد مەحمود (10 هەزار دەنگ) لە پێکهاتەی شەبەک؛ بەسام جەسیب (٥ هەزار دەنگ) لە کۆمەڵگەی سابیان؛ حەیدەر عەلی (17 هەزار دەنگ) لە پێکهاتەی کورد فەیلی؛ و سامی ئۆشانا (22 هەزار دەنگ) لە کۆمەڵگەی مەسیحی.

‏

‏