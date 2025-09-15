یادەوەری "شەهیدەیل کورد فەیلی" لە دەروازەی پێشانگای ناودەوڵەتی بەغداد گلەو خوەێد (وینە)

شەفەق نيوز- بەغداد 

دەزگای شەهیدەیل لە بەغداد، وە باڵیگ تایبەت لەناو پێشانگای ناودەوڵەتی بەغداد ئەرا کتاو بەشداری کرد، وە ئامانج خستن رووشنایی وەبان قوربانی شەهیدەیل، و وەسەرهاتەیل کوردەیل فەیلی لە سەردەم رژیم وەرین لە رەفتارەیل تاوانکاری وەبان گیان و لەشیان، ئەوەیش لە تەقەلای زنیکردن یادیان و ناساننیان ئەرا نەوەیل نوو وە لاپەڕەیل تاریکیگ لە میژوو عراق.

 یاسر نەجم وەڕیەوبەر بەش پێشانگا و چالاکییەیل لە دەزگاگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: بەشداریکردن ئیسە لەناو پێشانگای کتاو لە خول 26می بڕیگ لە چاپ و کتاوەیل بەڵگەنامەیی نمایش کرد کە باس چیرووک شەهیدەیل کەن، و باس ئەو تاوانەیلە کەن کە رژیم وەرین جیوەجییان کرد، بیجگە دەسدرویژیەیل لە سەردەم ریخریاگ داعش.

 نەجم وتیش: ئی باوەتەیلە وە بەڵگە نشان بڕ ئەو زیانەیلە دەێد کە عراقیەیل لەو ماوەیە سەختە وەخوەیان دینە، دیاری کرد کە باڵەگە هەمیش پێشانگایگ تایبەت هاناوی وە بەڵگە و وینەیل ئەو رەفتارەیل ستەمکاریە و کوشتن و بڕینە وەبان کوردەیل فەیلی.

وتیش: پێشانگاگە ئاشکرای ئاست ئەو تاوانەیلە کرد کە رژیم وەرین جیوەجییان کرد، و ئەو سەختیکاری و دیکتاتۆریەتە وەبان چین فراوانیگ لە هاوڵاتیەیل، دیاری کرد کە ئامانج سەرەکی ئی بەشداریکردنە ئەرا نەمرکردن ناو شەهیدەیلە، و ئاشکراکردن واتەیل ئەو قوربانیەیلە کە پیشکەش کردن، و دیاریکردن پەیام مرۆیی و نیشتمانییان کە وەخاتریان شەهید بوین، کە پاڵپشتی لە کەلتوور وەفاداری ئەرا خوینیان کەێد و بڕ ئەو ستەمە نشان دەرد کە وەسەریان هات.

یادەوەری "شەهیدەیل کورد فەیلی" لە دەروازەی پێشانگای ناودەوڵەتی بەغداد گلەو خوەێد (وینە)
