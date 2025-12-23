کادرەیل خەسەخانەی خانەقین داد لە دەس پەلامار چەکدارەیل کەن

کادرەیل خەسەخانەی خانەقین داد لە دەس پەلامار چەکدارەیل کەن
شەفەق نيوز- خانەقین 

کادرەیل خەسەخانەی گشتی خانەقین، ئمڕوو سێشەممە، لە وەردەم خەسەخانەگە گردەو بوین، وەداوای مقیەتیکردنیان لە دەس کەسەیلیگ پەلامارەیان دەن.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: دویەشەو کەسەیلیگ وە چەکەو چگنەسە ناو خەسەخانەی گشتی خانەقین، و هاتنە بچنە ناو ژوور مناڵە کوورپەیل، وەختیگ کادرەیل خەسەخانە نەهیشتنە ئەو کەسەیلە بچنە ناو، بویەسە دەمەقاڵیگ، ئیجا پەلامار کادرەیل دانە، و مۆبایل لە دەسیان سەننە.

جواد فەیزولڵا قایمقام خانەقین، سەردان ئەو گردەوبوینە کرد، و کادرەیل راز و هاوار خوەیان ئەرای وتن: ئەویش پەیمان مقیەتیکردن کادرەیل و سزادان تاوانکارەیل وەپییان دا.

جی باسە کە بەشیگ لە کادرەیل وتنە کە ئەو چەکدارەیلە لە ریخریاگ بەدر/ لق خانەقین بوینە، و هەڕەشە دانە ئەگەر سکاڵا توومار بکەن لەبانیان چشتەیل بەدیگ وەسەریان تیارن.

