6 ساڵ زیندانیکردن و غەرامەکردن "شێخە" لە زیقار
شەفەق نیوز ـ ئەنبار
سەرچەوەیگ ئەمنی لە پاێزگای زیقار، ئمروو دووشەممە، خەوەردا دادگای تاوانەیل زیقار سزای 6 ساڵ زیندانیکردن و غەرامەی 10 ملیۆن دینار ئەرا بازرگانیگ مادەی هووشبەر دەرکرد وە ناو "شێخە".
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، توومەتبارەگە لە سەرەتای ئمساڵ دەسگیرکریاس لەدویای دانوەپینانەیل شویەگەی کە لە پارێزگای بابل مەوقەی گواستنەوەی مادەی هووشبەر دەسوەسەرکریاس، دیاریکرد، ژنەگە چالاکیەیل ئەنجامدایە، و تەزاوو ئەرا فروشتن مادەیل وە بکیشەیل وەکارهاوردیە.
وتیش، سزاگە وەپای مادەی28 لە یاسای بەرەنگاربوین مادەی هووشبەرو کاریگەری دەرونیەیل شمارە 50 ساڵ 2017 سزا دریاس.