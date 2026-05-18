‏6 ساڵ زیندانیکردن و غەرامەکردن "شێخە" لە زیقار

‏شەفەق نیوز ـ ئەنبار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە پاێزگای زیقار، ئمروو دووشەممە، خەوەردا دادگای تاوانەیل زیقار سزای 6 ساڵ زیندانیکردن و غەرامەی 10 ملیۆن دینار ئەرا بازرگانیگ مادەی هووشبەر دەرکرد وە ناو "شێخە".

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، توومەتبارەگە لە سەرەتای ئمساڵ دەسگیرکریاس لەدویای دانوەپینانەیل شویەگەی کە لە پارێزگای بابل مەوقەی گواستنەوەی مادەی هووشبەر دەسوەسەرکریاس، دیاریکرد، ژنەگە چالاکیەیل ئەنجامدایە، و تەزاوو ئەرا فروشتن مادەیل وە بکیشەیل وەکارهاوردیە.

‏وتیش، سزاگە وەپای مادەی28 لە یاسای بەرەنگاربوین مادەی هووشبەرو کاریگەری دەرونیەیل شمارە 50 ساڵ 2017 سزا دریاس.

‏