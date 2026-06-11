‏300 مووشەک وەپی بویە.. دەسگیرکردن تاوانباریگ "رخبەر" وە توومەت کوشتن ونواگیرکردن لەبەغدا

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏فەرماندەیی ئۆپراسیۆنەیل بەغدا، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن داواکریاییگ وە توومەت کوشتن و نواگیریکردن کە 300 مووشەک وەپی بویە لە خوەرهەڵات بەغدا.

‏فەرماندەیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت "دەزگای هەواڵگێری، وە هاوبەشی وەرد هێزەیگ لە تیپ یەکەم پۆلیس فیدڕاڵی، توەنستن تاوانباریگ رخبەر وە چەن دۆسیەیگ یاسایی جیاواز داواکریاگە لەلیان (کوشتن و نواگیریکردن) و دەسگریا وەبان شمارەی گەپیگ چەک و کەرەستەیل بی موولەت کە وەپی بویە".

‏وتیش؛ "دەسگیرکردنەگەی وەبان بنەمای زانیاریەیل دۊزیگ هات لەو شوینە کە هالەلی لە ناوچەی "رئاسة العبيدي" ئاخڵە دریا.

‏سەرچەوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا "توومەتبار زیاتر لە 300 گلە مووشەک وەپیگیریاس، و سزایەیل غیابی دیرێد لەناوەینیان کوشتن کومیساریگ لە دژە تاوانەیل بەغدا".

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