300 مووشەک وەپی بویە.. دەسگیرکردن تاوانباریگ "رخبەر" وە توومەت کوشتن ونواگیرکردن لەبەغدا
شەفەق نیوز ـ بەغدا
فەرماندەیی ئۆپراسیۆنەیل بەغدا، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن داواکریاییگ وە توومەت کوشتن و نواگیریکردن کە 300 مووشەک وەپی بویە لە خوەرهەڵات بەغدا.
فەرماندەیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت "دەزگای هەواڵگێری، وە هاوبەشی وەرد هێزەیگ لە تیپ یەکەم پۆلیس فیدڕاڵی، توەنستن تاوانباریگ رخبەر وە چەن دۆسیەیگ یاسایی جیاواز داواکریاگە لەلیان (کوشتن و نواگیریکردن) و دەسگریا وەبان شمارەی گەپیگ چەک و کەرەستەیل بی موولەت کە وەپی بویە".
وتیش؛ "دەسگیرکردنەگەی وەبان بنەمای زانیاریەیل دۊزیگ هات لەو شوینە کە هالەلی لە ناوچەی "رئاسة العبيدي" ئاخڵە دریا.
سەرچەوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا "توومەتبار زیاتر لە 300 گلە مووشەک وەپیگیریاس، و سزایەیل غیابی دیرێد لەناوەینیان کوشتن کومیساریگ لە دژە تاوانەیل بەغدا".