‏3 رووژ وەردەوام بوود.. عراق وەرەو شەپوول ترەک واران وارین چوود

‏شەفەق نیوز - بەغدا

‏بەش کەشناسی لە دەسەی گشتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی، ئمڕوو یەکشەممە، مەزەنەکرد وڵاتەگە کەفێدە وەر کاریگەری شەپوول نوویگ کە وەگەردی واران لە ناوچەیل باکوور و ناوڕاس و باشوور وارێد.

‏کەشناسی لە راپۆرتەگەی دیاریکرد، ئەورەیل واراناوی کەم کەم لە کەشوهەوای شارەیل باشوور دویرەو کەفن وەگەرد داوەزیان ئاشکرایگ خەسی ئەور گڕمەهڕ، شەپوولە واراناویەگەی ئیرنگە لە نیمەڕو ئمڕوو یەکشەممە کۆتایی تێد لە گشت ناوچەیل باشوور، لە مەوقەی ئیوارەو شەو تا رادەیگ کەشەگە جگیربوود".

‏ئاشکرایکرد، نمونەیل کەشناسی دیاریکەن وڵاتەگە کەفێدە وەر کەشیگ واراناوی نوو لە ئیوارەی رووژ سێشەممەی ئایندە، دەسوەپی کەێد تا شەوەکی پەنجشەممە وەردەوام بوود بوودە مدوو داوەزیان پەلەپەستۆ وەرد بارستە وای چامداریگ وەلایەن دەریای ناوڕاس، دویزکەێدە بان باکوور وڵات وەرد بڕگ واران رفت لە شارەیل باشوور و بەشەیلیگ لە ناوچەیل ناوڕاس.

