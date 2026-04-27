29 زەویلەرزە لە ماوەی دوو ساڵ.. روانگەی زەویلەرزەیی ناوچەیگ گورج لە خوەرهەڵات عراق دیاری کەێد

شەفەق نیوز - بەغداد

دەسەی گشتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی لە وەزارەت هامشوو عراق، ئمڕوو دوشەممە، راگەیان و کە ناوچەی بەدرە لە خوەرهەڵات عراق لە پارێزگای واسیت هەژمار کریەێد وە یەکیگ لە ناوچەیل خاوەن گورجی زەویلەرزەیی وەرچەو لە وەراورد وە ئەو ناوچەیل ناوڕاس و باشوور وڵات، لەوەر پێگە جیۆلۆجییەگەی کە نزیکە لە سنوورەیل وەگەرد ئیران.

لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ناوچەی بەدرە توومارکردن 29 زەویلەرزە لە ماوەی هەردگ ساڵ 2025 و 2026 لەبان هەردگ دیم سنوورەیل عراقی ئیرانی وەخوەی دی، کە تونییان لەناوەین دوو پلە و 3.7 پلە بویە، و فرەیان هەس وەپینەکریاگ بوین.

دیاری کرد کە گورجی زەویلەرزەیی لە ناوچەگە هەژمار نییەکریەێد وە هەڕەمەکی، بەڵکم پەیوەندیدارە وە هووکارەیلیگ تێکتۆنی ئاشکرا، دیارترییان کەفتن عراقە لەبان لیو پلێت عەرەبی کە وەرەو باکوور خوەرهەڵات جویلە کەێد و وەگەرد پلێت ئۆراسیا وەیەکەو دەێد، کە یەیش زوور و شەکەتییەیلیگ لە کەوڵ زەوی دروس کەێد.

هەمیش وت: کە نزیکی بەدرە لە ناوچەی لەیەکەوداین کەێدەی فرەتر کاریگەر وە ئی هاز جیۆلۆجییەیلە، و ناوچەگە هەرلیوا کەفێدە نزیک پشتینەی کوێەیل زاگرۆس زەویلەرزەیی، کە درویژەو بوود لەڕی ئیران و باکوور خوەرهەڵات عراق، و ئەوەیش لە فرەترین ناوچەیلە لە گورجی، و زەنگەیل قۊیلیگ هاناوی کە وەرپرسن لە فرەی زەویلەرزەیل ناوچەگە.

دیاری کرد کە لە مدووەیل گورجی زەویلەرزەیی دووارە چالاکبوین بڕیگ لە زەنگە کۊنەیلەس لەناو عراق، کە هیمان وە شیوەیگ بەشەکی گورجن، و ناوچەی بەدرە وەگەرد چەن زەنگیگ گرنگ پەیوەندیدارە، دیارترییان زەنگ خانەقین - مەنەلی - بەدرەس، کە دروبژەو بوود وەگەرد سنوورەیل عراقی ئیرانی، و هەژمار کریەێد وە یەکیگ لە زەنگە گورجەیل کە بوینەسە هووکار زەویلەرزەیلە لە دیالە و واسیت. هەمیش وت: ئی زەنگە لە جۊر زەنگەیل پێچەوانەکریاگەیلە لەئەنجام فشار زوورە کە لە یەکەوداین پلێتەیلەو کەفتنەسەو، و شایەت پێکهاتەیلیگ سڕبردن لایەنی ناوخەەیی داشتوون.