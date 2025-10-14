25 ساڵ زیندانیکردن لەبان تاوانباریگ وە کوشتن کەسیگ و زەخمدارکردن ئەفسەریگ لە باشوور بەغداد

شەفەق نيوز- بەغداد

فەرماندەیی پولیس بەغداد/ کەرخ، ئمڕوو سێشەممە، دەرچگن بڕیار 25 زیندانیکردن لەبان تاوانکاریگ هاوڵاتییگ کوشتگە و ئەفسەریگ لە سوپای عراق مەوقەی جیوەجیکردن ئەرکەگەی لە قەزای مەحموودیە لە باشوور بەغداد زەخمدار کردگە.

فەرماندەیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: مەفرەزەیل لەش دژە تاوان مەحموودیە سەروە فەرماندەیی بەغداد کەرخ، توەنستن توومەتبار رخداریگ دەسگیر بکەن کە هاوڵاتییگ کوشتگە و ئەفسەریگ لە سوپای عراق مەوقەی جیوەجیکردن ئەرکەگەی زەخمدار گردگە.

وتیش: دويای تەواوکردن ریکارەیل یاسایی و نویسانن قسەیل توومەتبار کە چگە ژیر تاوانەگەی، هەواڵی دادکاری کریا.

دیاری کرد کە ئەنجومەن دادوەری باڵا فەرمان 25 ساڵ زیندانیکردن لەبان تاوانکار دەرکرد، وەگورەی یاسا، ئەرا ئەو تاوانە کە جیوەجی کرد و گیان بیگوناهیگ کردە قوربانی و یەکیگ لە ئەندامەیل هیزەیل ئەمنی مەوقەی جیوەجیکردن ئەرکەگەی کردیەسە ئامانج.