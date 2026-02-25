154250 دينار.. نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەیل عراق

شەفەق نيوز– بەغداد/ هەولێر

نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەور دینار عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەیل سەرەکی بەغداد پایتەخت جیگیر بوی، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان کەمیگ داوەزیان توومار کرد.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ 153750 دينار عراقی وەرانەور 100 دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان، کە هەر خود نرخ شەوەکی ئمڕووە.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد جیگیر بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 154250 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 153250 دينار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسە داوەزیان کەمیگ توومار کردر کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 153300 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 153200 دينار.